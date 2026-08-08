Jorge Messi: el papel del padre de Lionel en su llegada al Inter Miami

El papel de Jorge Messi fue determinante en la carrera de su hijo y también estuvo directamente relacionado con las negociaciones que terminaron llevando al astro argentino al Inter Miami.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel | Juan Mabromata / AFP

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario, Argentina, después de atravesar un prolongado problema de salud. La noticia fue confirmada en Argentina por Newell’s Old Boys, club en el que Lionel Messi comenzó su formación, y posteriormente reportada por distintos medios.

La muerte de Jorge Messi tiene una dimensión especial para Inter Miami. Más allá de ser el padre de Lionel, durante buena parte de la carrera del futbolista fue su representante y participó en decisiones fundamentales de su trayectoria profesional. Entre ellas estuvo la operación que terminó con la llegada de Messi a la Major League Soccer en 2023.

Jorge Messi y las negociaciones que llevaron a Lionel a Miami

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami no fue una operación improvisada.

Jorge Mas, propietario gerente del club, explicó en 2023 que el proyecto para llevar al argentino a Miami había comenzado varios años antes. Según Mas, las conversaciones para convencer a Messi se extendieron durante aproximadamente tres años y tuvieron como interlocutores a Jorge Messi y al entorno del jugador.

Jorge Messi ocupaba entonces un doble papel: era el padre de Lionel y su representante. Por ello, estuvo involucrado en las conversaciones relacionadas con el futuro profesional del futbolista.

La operación adquirió una dimensión todavía mayor porque Inter Miami no ofrecía únicamente un contrato deportivo. El proyecto presentado a Messi estaba relacionado con la expansión de la MLS, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos y distintas oportunidades comerciales.

Finalmente, el 7 de junio de 2023, Lionel Messi anunció que continuaría su carrera en Inter Miami después de terminar su etapa en el Paris Saint-Germain. Barcelona había intentado convencerlo para regresar, mientras que también existía una importante propuesta desde Arabia Saudita.

El propio Barcelona informó entonces que Jorge Messi, en calidad de padre y representante del jugador, había comunicado al presidente Joan Laporta la decisión de Lionel de incorporarse al Inter Miami.

El papel de Jorge Messi no terminó con el fichaje

La relación de Jorge Messi con Inter Miami no comenzó el día en que Lionel fue presentado oficialmente. La negociación había tenido antecedentes desde años antes. Jorge Mas relató que el proyecto comenzó a tomar forma en 2019 y que posteriormente mantuvo reuniones con Jorge Messi y otros integrantes del entorno del futbolista.

El objetivo de Inter Miami era convencer a Messi de que Miami podía convertirse en la última gran etapa de su carrera y, al mismo tiempo, en una plataforma para transformar la presencia del fútbol en Estados Unidos.

El club oficializó finalmente el fichaje en julio de 2023. En su anuncio, Inter Miami destacó que Messi llegaba como jugador franquicia y que su contrato inicial se extendería hasta el final de la temporada 2025 de la MLS. Jorge Mas, además, dio la bienvenida públicamente a Lionel y a su familia a Miami.

Ese fue el comienzo de una relación que continúa hasta hoy.

La familia Messi ya había vivido en Miami

La relación de Jorge Messi con Miami tampoco se limitó a las negociaciones.

En noviembre de 2025, Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres de Lionel, fueron fotografiados en Fort Lauderdale durante la final de la Conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y New York City FC. La imagen fue publicada por el Miami Herald al informar posteriormente sobre el estado de salud de Jorge.

La presencia de Jorge en los partidos de su hijo en Estados Unidos reflejaba una etapa distinta de la relación entre ambos. Después de acompañarlo desde Rosario, Barcelona y las diferentes etapas de su carrera, también estuvo cerca de Lionel durante su experiencia en la MLS.

La salud de Jorge Messi ya había generado preocupación durante el Mundial

La situación familiar había trascendido durante el Mundial de 2026.

Después del debut de Argentina ante Argelia, Lionel Messi marcó un triplete y mostró una fuerte emoción durante la celebración de uno de sus goles. Posteriormente explicó que las lágrimas respondían a una situación personal ajena al fútbol.

Días después, la familia Messi confirmó que Jorge se encontraba bajo atención médica y pidió privacidad. El comunicado señaló que estaba en recuperación y que presentaba una evolución favorable, pero no reveló públicamente cuál era el padecimiento.

¿Jugará Messi contra Monterrey tras la muerte de su padre?

Esta es ahora la principal incógnita deportiva. Inter de Miami tiene programado para este sábado 8 de agosto su segundo partido de la Leagues Cup 2026 contra Monterrey. El encuentro está previsto para las 20:00 horas ET en Miami.

Messi llegaría a este compromiso después de haber participado en el primer partido de Inter Miami en la competición.

El miércoles 5 de agosto, el argentino fue titular ante Atlético de San Luis, disputó los 90 minutos y marcó dos goles en la victoria del Inter por 4-2. La pregunta ahora es si estará disponible por decisión personal y familiar después de la muerte de su padre.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Messi haya sido descartado para ese encuentro.

Messi seguirá en Miami hasta 2028

El 23 de octubre de 2025, el Inter de Miami anunció que Lionel Messi había renovado su contrato y permanecería vinculado al club hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. El anuncio oficial fue realizado por el propio club y confirmó la continuidad del capitán argentino.

Jorge Messi fue una figura esencial para que esa etapa comenzara. Participó como representante de su hijo en el proceso que terminó con su llegada al fútbol estadounidense y estuvo cerca de él durante sus primeros años en la ciudad.

Ahora, su muerte abre un capítulo completamente distinto. Lionel Messi tendrá que afrontar la pérdida de su padre mientras continúa una temporada que todavía contempla partidos con el Inter de Miami y una relación contractual con el club hasta 2028.

Te puede interesar