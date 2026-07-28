Atlanta United pone la mira en Darwin Nuñez como posible refuerzo

La MLS vuelve a mirar a Sudamérica y esta vez el nombre en carpeta es el de un ex Liverpool que busca reactivar su carrera.

La MLS podría sumar una otra figura internacional| Tim Austen /Getty Images via AFP

Atlanta United estaría negociando el fichaje del uruguayo Darwin Núñez. De acuerdo con información de The Athletic, el club de la MLS mantiene conversaciones con el delantero, quien actualmente milita en el Al-Hilal, con la idea de reforzar una posición que necesita jerarquía. La noticia generó bastante ruido en el mundo del fútbol porque se trata de un jugador que hace poco más de un año era protagonista en Liverpool y hoy busca reencontrar su mejor versión.

Las charlas todavía están en una fase muy temprana. Sin embargo en caso de concretarse el fichaje requeriría que el equipo disponga de un cupo para un jugador designado, algo que actualmente no ocurre y que requeriría ciertos movimientos en la plantilla para dar salida a Latte Lath.

Una temporada para el olvido en Arabia Saudita

El interés de Atlanta llega justo en el momento más flojo de la carrera reciente del uruguayo. Núñez firmó apenas seis goles y cuatro asistencias en dieciséis partidos con Al-Hilal, un rendimiento que representa una de sus peores campañas desde que dejó Peñarol en 2019 rumbo al fútbol europeo.

El delantero no atraviesa su mejor momento goleador tras su pico de rendimiento con el Benfica con quienes llegó a anotar 26 goles en 28 partidos en una temporada.

Un aspecto que podría complicar el fichaje es el costo de la ficha del jugador que según Transfermarkt se ubica actualmente en torno a los 20 millones de euros, una cifra bastante lejana a los cerca de 53 millones que pagó Al-Hilal por él hace apenas un año. Ese descenso en su valoración se explica por la falta de continuidad y por el bajo nivel mostrado en Arabia Saudita, algo que también complica el panorama porque Núñez tiene contrato con el club árabe hasta mediados de 2028.

Un movimiento que encajaría en la nueva MLS

Si finalmente se concreta, la llegada de Núñez se sumaría a la ola de nombres pesados que últimamente eligen la MLS, como Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, algo que refuerza la idea de que la liga estadounidense sigue ganando terreno en el radar de figuras internacionales.

Para Atlanta, contar con un atacante potente y de mucha movilidad calzaría perfecto en el estilo que propone Tata Martino, aunque todo dependerá de cómo se resuelvan los temas de espacio salarial en el plantel. Por ahora, lo único confirmado es que hay diálogo entre las partes, y que el mercado de pases sigue dando sorpresas.

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