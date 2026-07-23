Lewandowski, Casemiro y Griezmann aumentan la cantidad de estrellas de la MLS

Jugadores de fama mundial siguen prefiriendo la liga del soccer sobre la Liga MX

Lewandowski y Griezmann, nuevas figuras de la MLS | Getty Images via AFP

La MLS aumenta su ventaja sobre la Liga MX en su particular enfrentamiento mutuo: la cantidad de estrellas que llegan o se van en este mercado de fichajes. Antes del Mundial, figuras como Sergio Ramos, Keylor Navas, Ángel Correa y otras más llegaron al fútbol mexicano, pero en este verano quedan pocas figuras internacionales más allá del guardameta tico.

Además de las salidas de la Liga MX, jugadores de fama Mundial siguen aterrizando en la MLS. Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Casemiro se suman a una baraja que ya incluía a ionel Messi, Luis Suárez, Heung-Min Son, Marco Reus, Thomas Müller y Rodrigo de Paul. Lee más sobre las estrellas de la MLS en este enlace.

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