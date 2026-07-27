Denis Bouanga, el goleador imparable del LAFC: 7 datos que no conocías de su carrera

Denis Bouanga se ha convertido en uno de los grandes referentes de la MLS. Estos siete datos explican por qué domina el ataque de LAFC

Dennis Bouanga Goleador Del LAFC | Luiza Moraes | Getty Images vía AFP

Hablar de Denis Bouanga es hablar de uno de los futbolistas que mejor representan el crecimiento de la MLS en los últimos años. En el regreso de la MLS a la competencia tras el Mundial, el delantero de Los Angeles FC no solo ha conquistado títulos individuales y roto récords de goleo, sino que también se ha convertido en el jugador que marca diferencias cada vez que pisa la cancha.

Sin duda es una de las grandes ausencias en el equipo de MLS en el All-Star Game 2026, a la que se suman nombres como Lionel Messi o Rodrigo De Paul quienes están en descanso obligado por la FIFA después de jugar la final del Mundial 2026 que dejó a España como campeón.

En su reciente actuación frente a Sporting Kansas City, Dennis Bouanga volvió a ser protagonista, confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Sin embargo, detrás de sus goles, su velocidad y sus celebraciones espectaculares existe una trayectoria que comenzó mucho antes de su llegada a Estados Unidos y que explica por qué hoy es considerado uno de los atacantes más completos del continente.

El internacional gabonés ha construido su prestigio con constancia. Su evolución no fue producto de una sola temporada brillante, sino del trabajo realizado durante varios años en el fútbol europeo y de una adaptación casi inmediata al exigente calendario norteamericano.

Los siete datos que definen la carrera de Denis Bouanga

1. Es el máximo goleador en la historia de LAFC

Con el doblete anotado frente a Sporting Kansas City, Bouanga alcanzó un nuevo hito al convertirse en el máximo anotador histórico del club angelino. Desde su llegada en 2022, su promedio goleador ha sido suficiente para superar a todas las figuras que han vestido la camiseta de LAFC.

2. Ganó la Bota de Oro de la MLS

La temporada 2023 marcó un antes y un después en su carrera. Con 20 goles en la fase regular, terminó como el máximo anotador del campeonato y confirmó que podía dominar una de las ligas con mayor crecimiento en el continente.

3. También conquistó la Concacaf

Ese mismo año fue el máximo goleador de la Liga de Campeones de la Concacaf gracias a siete anotaciones. Su capacidad para responder en partidos internacionales reforzó su prestigio más allá de la MLS.

4. La regularidad se convirtió en su mayor virtud

Bouanga fue elegido de manera consecutiva en el MLS Best XI durante 2023, 2024 y 2025. Pocos jugadores logran mantener un nivel tan alto durante tres campañas seguidas, algo que habla de su consistencia y liderazgo.

El éxito de Bouanga comenzó mucho antes de llegar a Estados Unidos

5. Francia fue la escuela que moldeó su carrera

Antes de convertirse en figura de LAFC, el delantero disputó 136 partidos en la Ligue 1 con Lorient, Nîmes y Saint-Étienne. Esa experiencia le permitió desarrollar la inteligencia táctica y la capacidad de definición que hoy lo distinguen.

6. Su celebración también tiene una historia

Cada vez que anota, Bouanga suele festejar con una espectacular voltereta. No es un gesto improvisado: durante su adolescencia practicó break dance y adoptó ese movimiento como sello personal, inspirado además por su compatriota Pierre-Emerick Aubameyang.

7. Es uno de los líderes de la selección de Gabón

Además de su protagonismo en la MLS, Bouanga representa a Gabón desde 2017. Con más de 50 partidos internacionales y 17 goles, se ha consolidado como uno de los referentes del combinado africano y una pieza clave en el relevo generacional de su selección.

A sus 31 años, Denis Bouanga continúa ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de LAFC.

Su combinación de velocidad, definición, experiencia internacional y liderazgo lo convierte en uno de los futbolistas más determinantes de la MLS. Si mantiene el nivel mostrado durante las últimas temporadas, todo indica que seguirá rompiendo récords y alimentando una carrera que todavía tiene nuevos capítulos por escribir.

Te puede interesar