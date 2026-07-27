¿Por qué ‘Chicharito’ Hernández aceptaría ganar mucho menos con Atlético Dallas que en LA Galaxy?

El delantero mexicano priorizaría liderazgo, estabilidad y un proyecto a largo plazo en EE.UU. durante la recta final de su carrera

‘Chicharito’ no piensa en el retiro / Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP

La llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Atlético Dallas no solo marcaría su regreso al fútbol de EE.UU., sino también un cambio radical en el aspecto económico.

De acuerdo con la información manejada por el sitio Nación Fútbol MX, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, que recientemente debutó como comentarista en el Mundial 2026, habría aceptado un salario cercano a los 350,000 dólares por temporada, algo muy similar a lo que el Atlético de Morelia pretendía pagarle si aceptaba su reciente propuesta, una cifra muy distante de los 6 millones de dólares de sueldo base que llegó a percibir con LA Galaxy como jugador franquicia. La diferencia abre una pregunta inevitable: ¿por qué aceptaría ganar mucho menos?

El contraste es enorme. Durante su etapa en LA Galaxy, ‘Chicharito’ fue uno de los futbolistas mejor pagados de toda la MLS, con una compensación garantizada que, incluso, superó los 7.4 millones de dólares anuales al sumar bonos, según Bloomberg. En Atlético Dallas, un club que debutará en la USL Championship hasta 2027, el panorama económico sería completamente distinto, pero el proyecto parece ofrecer beneficios que van mucho más allá del dinero.

Una Nueva Bestia.

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Más que un salario: las razones detrás de la decisión de ‘Chicharito’ de firmar con Atlético Dallas

Ser el rostro de un proyecto desde el primer día

Atlético Dallas busca construir su identidad y convertir a ‘Chicharito’ en la imagen principal de la franquicia. El mexicano no solo sería el primer fichaje en la historia del club, sino también el encargado de atraer patrocinadores, aficionados y atención mediática antes del debut oficial. Ese protagonismo difícilmente lo encontraría en una institución ya consolidada.

Liderazgo en la última etapa de su carrera

Cuando la temporada 2027 comience, Hernández tendrá 38 años. En lugar de competir por un lugar secundario en una liga con mayor exigencia, el delantero tendría la oportunidad de convertirse en el líder absoluto del vestidor, aportar su experiencia a los jugadores jóvenes y dejar una huella en el desarrollo deportivo del club desde sus primeros pasos.

Mantener su vida en EE.UU.

La adaptación también pesa. ‘Chicharito’ ya conoce el fútbol estadounidense tras su exitoso paso por LA Galaxy y recientemente publicó en Instagram un mensaje que muchos interpretaron como un guiño a su nueva etapa: “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”. Radicar en EE.UU. le permite mantener la estabilidad familiar, continuar desarrollando su marca personal y seguir conectado con un mercado donde conserva una enorme popularidad entre la comunidad latina.

Un contrato que podría ir más allá del salario

Aunque el sueldo base sería considerablemente menor, el acuerdo podría incluir ingresos adicionales por derechos de imagen, campañas publicitarias, patrocinadores y bonos vinculados al crecimiento del proyecto. Para una figura con el peso comercial de ‘Chicharito’, estos conceptos pueden representar una parte importante de sus ganancias y compensar parcialmente la reducción salarial.

Pensar en el futuro después del retiro

Otro atractivo sería la posibilidad de construir una relación de largo plazo con Atlético Dallas. El delantero podría involucrarse en áreas deportivas, institucionales o comerciales una vez que concluya su carrera como jugador. Ser uno de los fundadores del proyecto abre la puerta a una transición natural hacia funciones ejecutivas o de representación, algo cada vez más común entre figuras internacionales.

El posible fichaje de ‘Chicharito’ con el Atlético Dallas refleja que, en la recta final de una carrera llena de éxitos, las prioridades pueden cambiar. Después de haber sido una de las estrellas mejor pagadas de la MLS con LA Galaxy y de cerrar su segunda etapa en Chivas, el delantero mexicano tendría ahora la oportunidad de convertirse en el símbolo de una nueva franquicia. En ese escenario, el liderazgo, la estabilidad y la construcción de un legado parecen pesar mucho más que las cifras plasmadas en un cheque.

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