Lo que dejó el debut de Casemiro con Inter Miami más allá del triunfo en Montreal en la MLS

Casemiro debutó con victoria en el Inter Miami y dejó señales de que puede convertirse en el futbolista que cambie el equilibrio del equipo

Casemiro Debutó Con El Inter Miami | Tim Austen | Getty Images vía AFP

El debut de Casemiro con Inter Miami dejó mucho más que una victoria por 1-0 sobre CF Montréal. El mediocampista brasileño mostró desde su primer partido por qué la directiva apostó por incorporarlo tras la salida de Sergio Busquets.

En un encuentro marcado por la ausencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul por el descanso obligado por FIFA tras el Mundial, el ex jugador del Real Madrid y Manchester United asumió el liderazgo del mediocampo, aportando orden, equilibrio y experiencia en un equipo que necesitaba recuperar solidez defensiva.

Más allá del resultado, el estreno del brasileño permitió identificar cambios tácticos que podrían convertir al conjunto de Florida en uno de los principales candidatos al título de la MLS durante la segunda mitad de la temporada.

El triunfo llegó gracias a un penal convertido por Luis Suárez en los minutos finales, pero buena parte del trabajo comenzó mucho antes.

Casemiro disputó los 90 minutos y dejó claro que todavía conserva la capacidad para controlar el ritmo de un partido desde la zona más sensible del campo.

Inter Miami recuperó el equilibrio que había perdido

Durante los últimos meses, el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos había mostrado dificultades para proteger a su defensa cuando perdía el balón.

La marcha de Sergio Busquets dejó un vacío que no solo afectó la circulación del juego, sino también la capacidad para detener los contragolpes rivales.

Casemiro respondió precisamente en ese apartado. Su actuación combinó disciplina táctica con una notable eficacia en la recuperación del balón.

Completó cerca del 89 % de sus pases, realizó cinco envíos progresivos y participó en numerosas acciones defensivas que ayudaron a neutralizar los intentos ofensivos del Montréal. Más allá de las estadísticas, transmitió una sensación de seguridad que permitió al resto del equipo jugar con mayor confianza.

Otro detalle importante fue su inteligencia posicional. A diferencia del Casemiro que recorría grandes distancias durante su etapa en el Real Madrid, esta versión apuesta por anticipar las jugadas, cerrar espacios y aparecer siempre donde el equipo más lo necesita.

El nuevo rol de Casemiro puede potenciar a Messi y Suárez

La llegada del brasileño también modifica la estructura ofensiva del Inter Miami. Mientras Busquets destacaba por iniciar los ataques mediante la posesión y el pase corto, Casemiro aporta un perfil distinto: protege a los defensores, gana duelos físicos y permite que los futbolistas creativos asuman mayores riesgos en ataque.

Ese cambio puede beneficiar especialmente a Lionel Messi y Luis Suárez. Con un mediocampista dedicado a cubrir espacios y frenar las transiciones rivales, ambos atacantes podrán concentrar sus esfuerzos en generar peligro cerca del área, sin desgastarse constantemente en labores defensivas.

El cuerpo técnico incluso proyecta un mediocampo donde Casemiro actúe como ancla por detrás de Rodrigo De Paul y Messi, una estructura que recuerda al exitoso esquema que el brasileño integró junto a Toni Kroos y Luka Modrić en el Real Madrid.

Aunque todavía será necesario esperar algunos partidos para valorar su verdadera influencia, las primeras señales son alentadoras. Casemiro no solo debutó con una victoria; también ofreció una identidad diferente al Inter Miami.

Su capacidad para ordenar al equipo, recuperar balones y sostener el equilibrio defensivo puede convertirse en el elemento que impulse a las Garzas en la recta decisiva de la temporada y en los próximos desafíos internacionales, incluida la Leagues Cup.

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