SummerSlam 2026: dónde comprar boletos para el evento de la WWE en Minneapolis

Descubre los canales oficiales de venta, precios aproximados, opciones VIP y las reglas de acceso para disfrutar del espectáculo sin contratiempos

Triple H presentó SummerSlam 2026 / Roy Rochlin / Getty Images via AFP

Los boletos de SummerSlam 2026 ya están disponibles para quienes desean asistir al mayor evento del verano de la WWE y de la franquicia, después de Wrestlemania, que por primera vez se celebrará durante dos noches consecutivas, el 1 y 2 de agosto de 2026, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, el cual contará con la presencia del luchador mexicano Penta Zero Miedo. Si quieres asegurar tu lugar, lo más recomendable es utilizar los canales oficiales de venta y conocer las distintas opciones disponibles según tu presupuesto.

Ticketmaster es el distribuidor oficial de los boletos de SummerSlam 2026. En este sitio, pueden adquirirse tanto los pases combinados para las dos noches como entradas individuales para el sábado o el domingo, dependiendo de la disponibilidad. Tanto la página oficial de WWE como la del U.S. Bank Stadium redirigen a este servicio para realizar la compra con seguridad.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, On Location, socio oficial de hospitalidad de WWE, ofrece paquetes VIP con beneficios como asientos premium, acceso a zonas especiales, hospitalidad antes del evento e incluso, experiencias con superestrellas de la empresa. Es la mejor alternativa para quienes desean vivir SummerSlam de una forma diferente.

Precios y recomendaciones para asistir a SummerSlam 2026

Los precios varían según la ubicación dentro del estadio. Los pases combinados para los dos días pueden encontrarse desde 110 dólares, aunque algunas entradas estándar rondan los 205 dólares. Por su parte, los boletos individuales para las zonas superiores comienzan aproximadamente entre 41 y 50 dólares, mientras que las localidades más cercanas al ring tienen precios considerablemente mayores.

Si las entradas oficiales se agotan, todavía existe la posibilidad de conseguir boletos en plataformas de reventa verificadas como StubHub, SeatGeek y Vivid Seats. Sin embargo, es importante comparar precios, ya que la demanda puede incrementar significativamente el costo respecto a la venta oficial.

Antes de asistir al evento, conviene revisar las políticas del U.S. Bank Stadium. El recinto únicamente permite ingresar con bolsas transparentes de hasta 12 x 6 x 12 pulgadas o bolsos pequeños de 4.5 x 6.5 pulgadas. Además, opera bajo un sistema completamente cashless, por lo que todos los pagos deberán realizarse con tarjeta bancaria o dispositivos móviles.

Con un cartel que reunirá a las principales superestrellas de la WWE y el histórico formato de dos noches, SummerSlam 2026 promete convertirse en uno de los espectáculos deportivos y de entretenimiento más importantes del año en EE.UU. Por ello, si planeas viajar a Minneapolis, lo más recomendable es adquirir tus boletos con anticipación, revisar las políticas de acceso del U.S. Bank Stadium y prepararte para vivir un fin de semana que marcará un antes y un después en la historia del evento.

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