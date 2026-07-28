Liga MX desde EE.UU.: partidos, horarios y canales gratis y pagos para ver la Jornada 3 esta semana

El viernes 31 de julio arranca la tercera jornada de la Liga MX y se disputarán nueve compromisos

Cuatro equipos de la Liga MX están en la cima con 6 puntos. Foto: Ulises Ruiz / AFP

La jornada 3 de la Liga MX continúa a partir del viernes 31 de julio, con tres de los nueve compromisos que se disputarán durante todo el fin de semana. En diferentes canales de televisión y plataformas de streaming puedes ver los partidos desde Estados Unidos.

Luego de las primeras dos fechas del Torneo Apertura 2026, el equipo Xolos de Tijuana se encuentra en la primera posición de la tabla con 6 puntos. Los mismos números tienen Cruz Azul, Atlas y Necaxa, pero con menor diferencia de goles.

Todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Viernes 31 de julio

Puebla vs Guadalajara (9:00 pm ET)

Juárez vs Pumas (11:00 pm)

San Luis vs Tijuana (11:00 pm)

Sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres (7:00 pm)

Atlas vs Monterrey (9:00 pm)

León vs Pachuca (9:00 pm)

Cruz Azul vs Atlanta (11:00 pm)

Domingo 2 de agosto

América vs Santos (7:00 pm)

Toluca vs Necaxa (9:00 pm)

Canales de TV y plataformas de streaming para ver la Liga MX desde EE.UU.

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 se puede ver en Estados Unidos a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming, en idioma español es inglés. Considera que algunas opciones ofrecen periodos de prueba gratuitos.

Televisión en español : Univision, TUDN, UniMás, Telemundo, Universo, Fox Deportes y Estrella TV

: Univision, TUDN, UniMás, Telemundo, Universo, Fox Deportes y Estrella TV Televisión en inglés : CBS Sports y redes de Fox Sports

: CBS Sports y redes de Fox Sports Streaming de pago : ViX Premium y Peacock (cuando juegan equipos como Chivas por Telemundo)

: ViX Premium y Peacock (cuando juegan equipos como Chivas por Telemundo) Streaming con prueba gratis: Fubo y ViX suelen ofrecer pruebas por 7 días para nuevos usuarios

El fútbol mexicano ha visto coronarse a varios equipos desde que comenzó su era profesional en la temporada 1943-1944, siendo América el equipo más ganador con 16 títulos.

Durante su historia el formato ha sufrido algunos cambios y ciertos clubes incluso han desaparecido, otros tantos aún se conservan y siguen escribiendo sus páginas deportivas en el fútbol azteca.

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