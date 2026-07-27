Santo Domingo 2026 hoy: calendario, horarios y dónde ver las competencias esta semana desde EE.UU.

Cientos de atletas de la región, de 37 países diferentes, compiten en Santo Domingo 2026 en busca de medallas que forman parte del ciclo olímpico.

JCC Santo Domingo 2026. Foto: Francesco Sportono / AFP

Esta semana continúan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una intensa agenda deportiva, desde las 7:00 am ET hasta pasadas las 8:00 pm ET.

Cientos de atletas de la región, de 37 países diferentes, compiten desde la capital de República Dominicana en busca de medallas que forman parte del ciclo olímpico. El próximo año se disputarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en 2028 los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El evento, que arrancó el pasado 24 de julio, se extenderá hasta el 8 de agosto y los aficionados pueden disfrutar de hasta 40 disciplinas poco convencionales durante el año. Algunas son: remo, golf, tiro con arco, surf, bowling y hasta voleibol de playa.

Calendario y horarios de esta semana en los JCC Santo Domingo 2026

Lunes 27 de julio

Mañana (7:00 am – 11:50 am): la jornada inicia con actividad en disciplinas como deportes acuáticos, bádminton, tenis, tiro con arco, ciclismo y diferentes pruebas de combate.

(7:00 am – 11:50 am): la jornada inicia con actividad en disciplinas como deportes acuáticos, bádminton, tenis, tiro con arco, ciclismo y diferentes pruebas de combate. Tarde (12:00 pm – 6:00 pm): los aficionados podrán seguir competencias de deportes colectivos y continuar con fases clasificatorias en disciplinas individuales como gimnasia, esgrima y levantamiento de pesas.

(12:00 pm – 6:00 pm): los aficionados podrán seguir competencias de deportes colectivos y continuar con fases clasificatorias en disciplinas individuales como gimnasia, esgrima y levantamiento de pesas. Noche (7:00 pm – 8:30 pm): el cierre del día tendrá actividad en escenarios de deportes de conjunto, además de pruebas que avanzan hacia rondas decisivas.

Martes 28 de julio

Mañana (7:00 am – 11:45 am): La programación contempla nuevas rondas en deportes acuáticos, raqueta, tiro deportivo y disciplinas donde comienzan a definirse los primeros clasificados.

(7:00 am – 11:45 am): La programación contempla nuevas rondas en deportes acuáticos, raqueta, tiro deportivo y disciplinas donde comienzan a definirse los primeros clasificados. Tarde (12:00 pm – 6:40 pm) Continuarán los torneos colectivos, junto con pruebas de atletismo y deportes de precisión.

(12:00 pm – 6:40 pm) Continuarán los torneos colectivos, junto con pruebas de atletismo y deportes de precisión. Noche (7:10 pm – 8:30 pm) Las competencias nocturnas estarán marcadas por partidos de equipos como voleibol de sala, sofbol y baloncesto

Miércoles 29 de julio

Mañana (7:00 am – 11:45 am): los Juegos tendrán actividad en múltiples escenarios con competencias de tenis, bádminton, ciclismo, tiro y deportes de combate. Más temprano, habrá surf, remo y voleibol de playa.

(7:00 am – 11:45 am): los Juegos tendrán actividad en múltiples escenarios con competencias de tenis, bádminton, ciclismo, tiro y deportes de combate. Más temprano, habrá surf, remo y voleibol de playa. Tarde (12:00 pm – 6:08 pm): se desarrollarán etapas importantes en deportes colectivos y pruebas donde los atletas buscarán avanzar hacia las rondas finales. Algunas disciplinas son tiro con escopeta, balonmano racquetbol, ciclismo y fútbol.

(12:00 pm – 6:08 pm): se desarrollarán etapas importantes en deportes colectivos y pruebas donde los atletas buscarán avanzar hacia las rondas finales. Algunas disciplinas son tiro con escopeta, balonmano racquetbol, ciclismo y fútbol. Noche (7:00 pm – 8:30 pm): la jornada cerrará con encuentros de equipos de fútbol softbol y baloncesto.

Jueves 30 de julio

Mañana (9:00 am – 11:50 am): para esta jornada, el número de competencias ya ha bajado significativamente a 90 sesiones. El día arranca con natación, ciclismo, patinaje, bowling, tenis y mucho voleibol.

(9:00 am – 11:50 am): para esta jornada, el número de competencias ya ha bajado significativamente a 90 sesiones. El día arranca con natación, ciclismo, patinaje, bowling, tenis y mucho voleibol. Tarde (12:00 pm – 6:30 pm): será un bloque con presencia de deportes colectivos y pruebas individuales donde comienzan a aparecer candidatos a medallas. Habrá natación, softbol, fútbol, hockey, baloncesto y ecuestre adiestramiento.

(12:00 pm – 6:30 pm): será un bloque con presencia de deportes colectivos y pruebas individuales donde comienzan a aparecer candidatos a medallas. Habrá natación, softbol, fútbol, hockey, baloncesto y ecuestre adiestramiento. Noche (7:00 pm – 8:30 pm): los escenarios deportivos recibirán partidos y finales parciales en disciplinas como fútbol, voleibol, softbol y baloncesto.

Viernes 31 de julio

Mañana (9:00 am – 11:00 am): al igual que el jueves 30, la jornada comienza con un intensivo de natación, pasando luego a voleibol, patinaje de velocidad, tenis, bowling, hockey, luchas y racquetbol.

(9:00 am – 11:00 am): al igual que el jueves 30, la jornada comienza con un intensivo de natación, pasando luego a voleibol, patinaje de velocidad, tenis, bowling, hockey, luchas y racquetbol. Tarde (12:00 pm – 6:30 pm): los equipos continuarán buscando avanzar en sus respectivos torneos, mientras varias disciplinas entran en etapas decisivas. Podrás ver baloncesto, balonmano, béisbol, más natación, fútbol y hockey.

(12:00 pm – 6:30 pm): los equipos continuarán buscando avanzar en sus respectivos torneos, mientras varias disciplinas entran en etapas decisivas. Podrás ver baloncesto, balonmano, béisbol, más natación, fútbol y hockey. Noche (7:00 pm – 8:30 pm): la agenda del viernes cierra con fútbol, baloncesto, béisbol y balonmano.

¿Dónde ver las competencias desde EE.UU.?

Canales de televisión

Canal América (Canal 1014 / 104) : transmite la señal oficial en vivo de los juegos para toda el área triestatal de EE.UU. (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut).

: transmite la señal oficial en vivo de los juegos para toda el área triestatal de EE.UU. (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut). Telemundo Puerto Rico y Punto 2: disponibles en EE.UU. a través de proveedores de cable o servicios de streaming de TV en vivo (como Fubo, Hulu o YouTube TV) que incluyan estas señales.

Plataformas de streaming gratuitas

Aunque el torneo no suele contar con una amplia cobertura en la televisión hispana de EE.UU., existen varias alternativas para que la comunidad latina no se pierda el evento.

Centro Caribe Sports Channel (YouTube) : el canal oficial del organismo organizador transmite múltiples competencias en vivo y resúmenes diarios sin bloqueos geográficos para EE.UU.

: el canal oficial del organismo organizador transmite múltiples competencias en vivo y resúmenes diarios sin bloqueos geográficos para EE.UU. RTVD Canal 4 (YouTube y Web): la televisora estatal de la República Dominicana emite las disciplinas en vivo en sus plataformas digitales abiertas.

La segunda semana de competencia en los JCC Santo Domingo 2026 comienza a marcar diferencias en el medallero y permite observar cuáles delegaciones logran imponer su nivel en las distintas disciplinas. Cada jornada puede cambiar la lucha por las medallas.

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