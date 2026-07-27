Cinco lecciones que dejó la jornada de la MLS antes del All-Star Game contra la Liga MX

La jornada de la MLS dejó mucho más que resultados: confirmó favoritos, reveló nuevas figuras y expuso las asignaturas pendientes de varios candidatos

La Jornada De MLS Tuvo Grandes Revelaciones | Luiza Moraes | Getty Images vía AFP

La MLS vivió un fin de semana que dejó mucho más que goles y cambios en la clasificación. La jornada disputada el 25 de julio confirmó tendencias que podrían marcar el rumbo de la temporada, desde el impacto inmediato de los refuerzos internacionales hasta la consolidación de equipos llamados a pelear por el título.

Con el MLS All-Star Game que se jugará el próximo 29 de julio y la Leagues Cup que enfrentará a clubes de la MLS y la Liga MX a la vuelta de la esquina, los 15 partidos disputados ofrecieron señales claras sobre el momento que atraviesan los principales contendientes.

Inter Miami encontró un nuevo equilibrio con Casemiro, Los Angeles FC confirmó que atraviesa su mejor momento del año y otros clubes siguen buscando respuestas.

Más que una fecha regular, fue una radiografía del estado actual del fútbol norteamericano tras la final de la Copa del Mundo que dejó a España como campeón.

Las cinco lecciones que dejó la jornada de la MLS

1. Los fichajes internacionales ya están marcando diferencias

La primera gran conclusión es que las estrellas recién llegadas no necesitan largos periodos de adaptación. Casemiro disputó los 90 minutos en su debut con Inter Miami y aportó equilibrio al mediocampo, mientras Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Son Heung-min y Timo Werner también comenzaron a influir en el rendimiento de sus nuevos equipos.

La MLS ha entrado en una etapa en la que las figuras llegan para asumir un papel protagonista desde el primer partido.

2. Inter Miami encontró la pieza que necesitaba

Más allá del triunfo sobre CF Montréal, las Garzas demostraron que Casemiro puede cambiar el funcionamiento del equipo.

El brasileño ofreció orden defensivo, permitió una mejor salida de balón y liberó de tareas de recuperación a los jugadores ofensivos. La sensación es que Inter Miami ganó mucho más que tres puntos durante el fin de semana.

3. LAFC confirmó que es un serio candidato al título

La goleada por 4-0 sobre Sporting Kansas City fue una de las actuaciones más contundentes de la jornada. La sociedad entre Son Heung-min y Denis Bouanga mostró un nivel muy alto, mientras el funcionamiento colectivo del equipo angelino lo coloca entre los principales aspirantes de la Conferencia Oeste.

Los equipos que ilusionan… y los que deben reaccionar

4. No todos los equipos aprovecharon el regreso de la MLS

Mientras Inter Miami, Orlando City y LAFC continúan creciendo, otros clubes siguen acumulando problemas.

Atlanta United volvió a mostrar desajustes defensivos y sufrió una dolorosa derrota por 4-1 frente al New England Revolution, resultado que aumenta la presión sobre un equipo que aún no encuentra regularidad tras la reanudación del campeonato.

5. Lo más exigente de la temporada apenas comienza

La última lección apunta al calendario. El All-Star Game frente a la Liga MX y el inicio de la Leagues Cup obligarán a los entrenadores a gestionar cuidadosamente el desgaste físico de sus plantillas.

Los clubes con mayor profundidad y mejor integración de sus nuevos fichajes tendrán una ventaja importante durante las próximas semanas, cuando la carga de partidos aumente considerablemente.

La jornada dejó claro que la MLS entra en un momento decisivo. Los equipos que lograron integrar rápidamente a sus refuerzos comienzan a separarse del resto, mientras que aquellos que todavía buscan una identidad corren el riesgo de quedarse rezagados.

Si estas cinco lecciones se mantienen en las próximas semanas, la lucha por los primeros lugares de ambas conferencias promete ser una de las más competitivas de los últimos años.

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