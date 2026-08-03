¿Cómo reunieron tantas figuras? El modelo que convirtió a Dodgers en potencia

Publicado por Redacción Claro Sports

Los Ángeles aprovechó la estructura financiera de MLB para reunir figuras y sostener un proyecto orientado a competir cada temporada

Serie Mundial 2025: los Dodgers son bicampeones
Los Dodgers levanta por segunda ocasión al hilo el Trofeo del Comisionado | Reuters

Los Dodgers construyeron un plantel de época mediante una combinación de poder económico, contratos con pagos diferidos y disposición para cubrir el impuesto de lujo. Al no existir un tope salarial estricto en las Grandes Ligas, la organización pudo incorporar figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Blake Snell sin quedar impedida para seguir reforzándose.

La franquicia también aprovechó decisiones de otros equipos que dejaron salir a varias de sus estrellas. Boston no retuvo a Betts, Atlanta permitió la salida de Freeman y los Angels no lograron construir un proyecto ganador alrededor de Ohtani. Con ese modelo, Los Ángeles reunió MVP, ganadores del Cy Young y campeones de Serie Mundial dentro de una misma plantilla. LEE LA NOTA COMPLETA

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