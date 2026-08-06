Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver el Chivas vs FC Dallas EN VIVO en EE.UU.?

Guadalajara afronta un duelo clave tras su debut en el torneo, mientras el conjunto texano llega con impulso luego de vencer a Querétaro

Chivas deberá reponerse para sumas 3 puntos / Kevin Terrell / Getty Images via AFP

Las Chivas afrontan un compromiso decisivo en la Leagues Cup 2026 cuando se midan ante FC Dallas, un partido que puede marcar el rumbo del equipo mexicano en la fase inicial del torneo. Después de su presentación frente al LAFC, el Rebaño Sagrado necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro del Grupo Oeste 2 y acercarse a la siguiente ronda.

FC Dallas también llega con confianza tras un sólido estreno, en el que derrotó 2-0 al Club Querétaro. El conjunto de la MLS buscará aprovechar ese impulso para dar otro golpe ante uno de los clubes más populares de la Liga MX, mientras Chivas intentará corregir el rumbo y mejorar el desempeño que ha tenido en ediciones anteriores de la competencia.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs FC Dallas en EE.UU.?

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

Apple TV (MLS Season Pass): transmisión en vivo y bajo demanda, disponible en la app de Apple TV y en tv.apple.com, sin restricciones locales.

transmisión en vivo y bajo demanda, disponible en la app de Apple TV y en tv.apple.com, sin restricciones locales. Univision: transmisión por televisión en español.

transmisión por televisión en español. FOX: transmisión por televisión en inglés.

El partido entre Chivas y FC Dallas se disputará este sábado 8 de agosto en el PayPal Park, en San José, California. El silbatazo inicial será a las 9:00 p.m. ET, por lo que los aficionados de distintas regiones del país deberán considerar el cambio de horario.

Horario del Chivas vs FC Dallas en EE.UU.

Este: 9:00 p.m. ET

9:00 p.m. ET Centro: 8:00 p.m. CT

8:00 p.m. CT Pacífico: 6:00 p.m. PT

Además de los puntos en disputa, el encuentro tiene un peso especial para ambos clubes por el formato de la Leagues Cup 2026, donde cada partido puede resultar determinante para avanzar a la siguiente fase. Un triunfo permitiría a Chivas ganar confianza en un torneo que históricamente le ha costado, mientras que FC Dallas buscará consolidarse como uno de los equipos más fuertes del sector.

Para los rojiblancos, este encuentro representa una oportunidad de mantenerse con vida en la Leagues Cup 2026 y demostrar que puede competir de igual a igual con los equipos de la MLS. Del otro lado, los Toros intentarán confirmar el buen momento mostrado en su debut y acercarse a la clasificación con un nuevo triunfo.

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