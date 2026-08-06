EE.UU. tras la renovación de Pochettino: partidos ante México y otros rivales rumbo al 2030

El conjunto de las Barras y las Estrellas volverá a jugar tras el Mundial 2026 con cuatro amistosos en casa, incluido uno ante el Tri. Aquí todos los detalles de estos encuentros

Pochettino inicia nueva era frente a EE.UU. / Jamie Squire / Getty Images via AFP

La nueva era de la selección de EE.UU. ya tiene calendario. Después de la renovación de Mauricio Pochettino hasta el Mundial 2030, el equipo estadounidense volverá a la actividad con una serie de partidos amistosos que marcarán el inicio de un nuevo ciclo rumbo al próximo torneo internacional.

El plan contempla cuatro pruebas frente a rivales de la región y Sudamérica: Perú, Chile, México y Canadá. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico buscará ampliar el grupo de jugadores disponibles y encontrar nuevas figuras que puedan convertirse en piezas clave durante los próximos cuatro años.

Los rivales de EE.UU. tras la renovación de Pochettino

El primer desafío llegará contra Perú el 26 de septiembre en Orlando, Florida. La selección sudamericana atraviesa una etapa de transición, con una mezcla de veteranos y jóvenes talentos que intentan construir una nueva identidad después de varios años complicados.

La lista continuará con Chile el 29 de septiembre en St. Louis, Missouri. Aunque La Roja quedó fuera de los primeros planos recientes, cuenta con una generación joven que busca recuperar el protagonismo que tuvo con sus títulos de Copa América en 2015 y 2016.

Uno de los encuentros que más atención generará será el duelo contra México el 3 de octubre en Glendale, Arizona. El enfrentamiento ante El Tri es habitual para el conjunto estadounidense, pero mantiene un peso especial por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

México llegará también con un nuevo comandante en el banquillo técnico tras la designación de Rafa Márquez como estratega del Tri; de igual manera, para EE.UU., el enfrentamiento será como un examen exigente para el equipo de Pochettino, especialmente tras competir de buena manera ante Inglaterra en el Mundial 2026. Además, el duelo podría representar una oportunidad para medir a los nuevos talentos estadounidenses frente a un rival conocido y de alta exigencia.

El cierre de la fecha FIFA será contra Canadá el 6 de octubre en St. Paul, Minnesota. El conjunto canadiense aparece como uno de los retos más interesantes del calendario por su crecimiento reciente y por contar con jugadores de nivel internacional como Alphonso Davies y Jonathan David.

Aunque EE.UU. mantiene ventaja histórica sobre Canadá, los últimos enfrentamientos muestran una rivalidad mucho más equilibrada. El equipo norteamericano solo ha ganado uno de los últimos seis partidos ante los canadienses, que acumulan tres victorias y dos empates en ese periodo.

Es así como el nuevo ciclo de EE.UU. bajo el mando de Pochettino comenzará con una serie de pruebas que servirán para definir la identidad del equipo rumbo al Mundial 2030. Aunque los amistosos no tienen un valor oficial, estos duelos serán una oportunidad para medir el crecimiento de una generación que busca consolidarse y demostrar que la selección estadounidense está lista para dar un salto de calidad en los próximos años.

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