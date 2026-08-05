Field of Dreams Game 2026: fecha, equipos y dónde verlo

Cuatro años después, el campo de Field of Dreams recibe otra vez a las Grandes Ligas en un juego especial

Phillies jugarán en el Field of Dreams Game | BILL STREICHER / GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol vuelve a sus raíces más cinematográficas. Después de cuatro años sin pisar el mítico terreno de Iowa, la MLB confirmó que el 13 de agosto de 2026 regresa el Field of Dreams Game, ese duelo especial que convierte un campo entre maizales en el estadio más romántico de la temporada.

Esta será la tercera edición del evento y promete emociones fuertes, no solo por el marcador sino por todo lo que representa para los fanáticos que crecieron viendo la película de Kevin Costner.

Cuándo y dónde se juega el Field of Dreams Game

El choque está pactado para el jueves 13 de agosto a las 7:30 p.m. hora del Este, en el remodelado sitio de Dyersville, Iowa, el mismo lugar donde se filmó la icónica película de 1989. Lo curioso es que esta vez el estadio ya no es una construcción temporal como en las ediciones pasadas; ahora es una instalación permanente pensada para recibir más eventos en el futuro, aunque mantendrá ese ambiente íntimo y mágico que hizo famoso al concepto.

Como aperitivo, el 11 de agosto se jugará un juego de Triple-A entre los St. Paul Saints (afiliado de los Twins) y los Iowa Cubs (afiliado de los Cachorros), también en Dyersville, para calentar motores antes del gran día.

Quiénes juegan y cómo ver el partido en vivo

Los protagonistas serán los Philadelphia Phillies y los Minnesota Twins, quienes disputarán su primer Field of Dreams Game en la historia de sus franquicias. Minnesota actuará como equipo local en este cruce, que además abrirá una serie de tres juegos entre ambos equipos, ya que tras un día libre continuarán las hostilidades en el Target Field el 15 y 16 de agosto.

La gran novedad para los fanáticos es la manera de sintonizarlo. El partido se transmitirá exclusivamente por Netflix, como parte de la nueva alianza de la plataforma con las Grandes Ligas, así que necesitarás una suscripción activa para no perderte ni un instante de esta joyita beisbolera. Es un movimiento bastante llamativo porque marca la primera vez que un streaming puro (sin cable de por medio) se queda con la transmisión de este eventotan especial.

Si eres de los que disfruta el béisbol como algo más que estadísticas, este es de esos juegos que hay que marcar en el calendario. La combinación de nostalgia, cornfields y un roster competitivo entre Phillies y Twins convierte al Field of Dreams Game 2026 en una cita obligada para cualquier amante del deporte, sin importar de qué equipo seas fan.

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