Carlos Arroyo pone condición a José Alvarado para la ventana FIBA de agosto

El gerente general de Puerto Rico dejó claro qué espera de sus figuras antes de enfrentar a Argentina y Uruguay en las eliminatorias mundialistas

¿Alvarado jugará con Puerto Rico? / Arturo Holmes / Getty Images Via AFP

Carlos Arroyo fue contundente al hablar sobre el futuro inmediato de José Alvarado con la Selección Nacional de Puerto Rico. Luego de la ausencia del base en la pasada ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, el gerente general dejó claro que espera contar con el jugador de los New York Knicks en agosto, siempre que cumpla con una condición indispensable: llegar en óptimas condiciones físicas y estar disponible con anticipación para trabajar con el equipo.

La próxima ventana FIBA se disputará el 27 y 31 de agosto, con compromisos de visitante frente a Argentina y Uruguay, dos partidos que serán determinantes para las aspiraciones del combinado boricua. Por ello, Arroyo considera fundamental que las principales figuras puedan integrarse desde una semana antes del viaje para preparar la gira sudamericana.

La condición que Carlos Arroyo impone a José Alvarado

“Tiene que estar disponible”, afirmó Arroyo al ser consultado sobre la presencia de Alvarado en la siguiente convocatoria. El exjugador explicó que entiende las razones por las que el armador no pudo participar en la ventana anterior, ya que permaneció en Nueva York para completar los trámites de su nuevo contrato de tres años y más de 14 millones de dólares con los Knicks, franquicia con la que este año, conquistó el título.

El acuerdo no podía hacerse oficial hasta el 6 de julio debido al periodo de moratoria del convenio colectivo de la NBA, una situación que coincidió con los partidos clasificatorios de Puerto Rico ante Canadá y Bahamas. Sin embargo, Arroyo insistió en que, de cara a agosto, el escenario será diferente y el jugador deberá estar listo para integrarse al programa nacional.

Además, el gerente general recordó que mantenerse en forma es responsabilidad de cada basquetbolista. Aunque varios jugadores no estarán compitiendo en ese periodo, señaló que el cuerpo técnico podrá trabajar con ellos durante una semana antes del viaje para garantizar que lleguen en las mejores condiciones a los duelos frente a argentinos y uruguayos.

Puerto Rico tiene nuevas opciones para la ventana FIBA

La ausencia de Alvarado abrió la puerta para Jezreel ‘Macho’ De Jesús, quien respondió con una actuación sobresaliente frente a Bahamas al registrar 22 puntos y liderar un triunfo que evitó la eliminación de Puerto Rico del proceso mundialista. Para Arroyo, esa exhibición le ganó un lugar en la pelea por la próxima convocatoria.

El directivo también destacó el crecimiento de Ethan Thompson y el debut de Enrique Freeman, dos jugadores que dejaron buenas sensaciones durante la ventana anterior. No obstante, reconoció que las obligaciones contractuales de figuras como Thompson, Freeman y Alvarado suelen complicar su disponibilidad para las fechas FIBA, por lo que espera contar con ellos desde el inicio de la preparación para buscar resultados positivos en Argentina y Uruguay.

Con marca de 2-4 en el Grupo F de la segunda ronda clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, Puerto Rico afrontará una de las ventanas más exigentes del calendario. La presencia de José Alvarado podría ser determinante, pero Carlos Arroyo dejó claro que el talento no será suficiente: para vestir nuevamente la camiseta nacional, el base deberá presentarse físicamente listo y completamente disponible para el equipo.

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