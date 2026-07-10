Caso Samir Nasri: el exjugador de Francia que es investigado por presunto blanqueo de capitales

El exfutbolista francés quedó libre sin cargos, pero su nombre sigue vinculado a un negocio bajo la lupa de la policía.

Las autoridades interrogaron a Nasri durante horas | Claro Sports

El exinternacional francés Samir Nasri pasó casi diez horas detenido en un comisaría de París tras ser interrogado por la policía especializada en delitos financieros. El exmediocampista de la selección francesa quedó bajo la lupa de las autoridades por una investigación de blanqueo de capitales ligada a una red de narcotráfico. Su nombre apareció en un caso que mezcla drogas, dinero sucio y una organización criminal, lo que motivó el llamado a rendir cuentas.

🚨🚨| BREAKING: Samir Nasri held for (10) hours in custody as part of a probe into 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐒𝐄𝐃 𝐌𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐋𝐀𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆.



Paris financial crimes police questioned him Thursday in a judicial investigation also covering drug importation and criminal association.… pic.twitter.com/MncYtYVaBG — Goals Side (@goalsside) July 9, 2026

¿Cuál es el vínculo real de Nasri con este caso?

La conexión de Nasri con esta trama no tiene nada que ver con su carrera futbolística, sino con un negocio nocturno que arrancó hace casi una década. El exjugador se convirtió en accionista de la discoteca XS, ubicada en Ivry-sur-Seine, allá por 2016, invirtiendo varios cientos de miles de euros mientras cobraba jugosos contratos en el Manchester City.

Esa participación lo colocó, según Le Parisien, en la mira de los investigadores, quienes analizan si desde ese local se movieron ganancias vinculadas al narcotraficante marsellés Karim Berrebouh, conocido en el mundillo criminal como “Wild Boar” y preso desde 2021.

Los pesos pesados de esta trama serían Berrebouh y Olivier Sabbah, apodado “Paulo”, señalado como una pieza clave dentro de la red de lavado. Los detectives se centran en el periodo 2021-2023, cuando presuntamente se retiraron grandes cantidades de efectivo desde la discoteca, y también fue detenido un socio del club nocturno identificado como Bilel Z.. Nasri quedó libre esa misma noche sin cargos formales, así que por ahora no enfrenta ninguna acusación oficial.

Un mal momento que se suma a otros líos con el fisco francés

Lo curioso es que este no es el único frente judicial que enfrenta el excentrocampista. Nasri ya estaba en la mira de Hacienda francesa por presunta evasión fiscal, luego de que más de 200 pedidos de comida a domicilio hechos a través de Deliveroo delataran que en realidad vivía en París y no en Dubái, donde declara residencia fiscal para pagar prácticamente nada de impuestos. Ese caso paralelo podría costarle una multa que ronda los 5.51 millones de euros.

Este arresto no fue el primero tampoco. A finales de junio, Nasri ya había sido detenido brevemente en Marsella por un asunto similar, pero esa medida se revocó la misma noche sin ninguna acción judicial. Hoy el exjugador trabaja como comentarista deportivo en Canal+ y colgó los botines en 2021, así que su vida gira más alrededor de los micrófonos que de las canchas. La situación sigue abierta y todo apunta a que la Justicia francesa continuará indagando en los próximos meses.

Te puede interesar: