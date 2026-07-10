Alcalde de New York se suma a la polémica y dice que a Egipto ‘le robaron ante Argentina’

En medio de un anuncio local, el alcalde de Nueva York sostuvo que la derrota de Egipto ante Argentina fue un claro robo.

El alcalde de New York se unió a la polémica | JOHN NACION / GETTY IMAGES VIA AFP

El Mundial 2026 sigue generando ruido y ya no solo por lo que pasa dentro de la cancha. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se sumó al debate sobre el partido entre Egipto y Argentina que terminó 3-2 a favor de la albiceleste en octavos de final, disputado el martes 7 de julio en el Estadio de Atlanta. Lo llamativo es que el mandatario no estaba hablando de fútbol cuando lanzó su comentario, sino presentando un plan de mejoras para el transporte público de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa en la que detallaba los beneficios del programa “Next stop: fast buses, better service”, Mamdani explicó que ahorrar tiempo en los colectivos le permitiría a los neoyorquinos desayunar en familia, acostar a sus hijos a tiempo y disfrutar de otras actividades cotidianas. En medio de esa lista de beneficios, soltó la frase que se robó todos los titulares: “esto significa ponerte de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron”. El público presente respondió con aplausos, lo que demuestra que el tema ya estaba en la mente de muchos.

El contexto detrás del comentario de Mamdani

Mamdani, de origen ugandés y con una relación cercana a distintas comunidades inmigrantes de la ciudad, incluida la egipcia en Queens, no eligió el tema al azar. Sus palabras llegaron justo después de que dos jugadores del plantel egipcio insinuaran públicamente que su selección había sido víctima de un arbitraje injusto en el encuentro. El técnico egipcio también había agitado teorías que hablan de un supuesto interés de la FIFA, y hasta del propio Donald Trump, en que Messi avance lo más lejos posible en el torneo por razones de marketing e imagen.

El arbitraje del partido fue, sin duda, el centro de todas las críticas. Hubo un gol anulado y varias decisiones puntuales que generaron el enojo tanto de jugadores como de aficionados egipcios. Esa indignación no se quedó en las redes sociales: la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA), encabezada por su presidente Hany Abo Rida, presentó una denuncia formal ante la FIFA pidiendo una investigación exhaustiva sobre el desempeño arbitral.

Una polémica que ya trascendió lo deportivo

Lo curioso de este episodio es que un tema futbolero terminó colándose en la agenda política de una de las ciudades más importantes del mundo. Mamdani, confeso hincha del Arsenal de Inglaterra, demostró que el fútbol tiene un poder de convocatoria que atraviesa hasta los discursos sobre buses y carriles exclusivos. Su comentario reavivó una conversación que ya venía caliente entre los propios protagonistas del partido.

Por ahora, ni la FIFA ni ningún otro organismo oficial se pronunció sobre la denuncia presentada por Egipto. Mientras tanto, el debate sigue creciendo en redes y medios de todo el mundo, alimentado por figuras que, como el alcalde neoyorquino, encontraron en este tema una manera inesperada de conectar con su audiencia.

Lo que empezó como una queja futbolera terminó convertido en un fenómeno mediático que mezcla deporte, política y hasta transporte público, algo que pocos vieron venir cuando arrancó este Mundial.

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