La Liga MX cambia de rumbo: los nuevos técnicos que buscan transformar el Apertura 2026

Cinco clubes iniciarán el Apertura 2026 con nuevos estrategas, una señal de que la Liga MX apuesta por proyectos de largo plazo

Equipos De Liga MX Que Estrenan DT | Carl De Souza | AFP

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará con una imagen poco habitual: varios clubes estrenarán director técnico al mismo tiempo, reflejando una tendencia que va más allá de los resultados inmediatos.

Después del Mundial 2026 que vive su etapa de cuartos de final y del inicio del nuevo proyecto de la selección mexicana rumbo a 2030 con Rafael Márquez al frente , equipos como Pumas, Pachuca, Puebla y otros decidieron renovar sus banquillos con entrenadores que representan distintas filosofías de juego.

Más que una simple rotación de nombres, el campeonato marcará el inicio de una etapa en la que el desarrollo de jóvenes, la estabilidad deportiva y la construcción de procesos parecen ganar terreno sobre la tradicional presión por obtener resultados inmediatos.

Una nueva generación de entrenadores llega con ideas distintas

Entre los movimientos más destacados aparece la llegada de Esteban Solari a Pumas. El técnico argentino recibe la misión de devolver el protagonismo a un club que históricamente ha encontrado en la cantera su principal fortaleza.

Su perfil encaja con la intención universitaria de impulsar futbolistas jóvenes sin renunciar a un estilo ofensivo y de posesión.

En Pachuca, la directiva apostó por Benjamín Mora, un entrenador que construyó buena parte de su carrera fuera de México y que ahora tendrá el reto de mantener al club hidalguense como uno de los referentes en formación de talento.

Su llegada coincide con una etapa en la que los Tuzos buscan equilibrar el protagonismo de su cantera con la competencia internacional.

Otro caso interesante es el de Puebla, donde Gerardo Espinoza asumirá el desafío de reconstruir un equipo que necesita recuperar competitividad.

Su experiencia con futbolistas jóvenes y su conocimiento del entorno mexicano fueron factores determinantes para recibir la oportunidad en el banquillo camotero.

La estabilidad comienza a imponerse sobre los cambios constantes

No todas las noticias giran alrededor de caras nuevas. Cruz Azul decidió mantener a Joel Huiqui después del campeonato obtenido, enviando un mensaje poco común en el fútbol mexicano: cuando un proyecto funciona, la continuidad también puede ser una estrategia ganadora. La permanencia del entrenador celeste contrasta con los constantes cambios que caracterizaron a la Liga MX durante la última década.

Este cambio de visión también está relacionado con el nuevo plan deportivo del fútbol mexicano.

La Federación Mexicana de Fútbol busca que los clubes trabajen en sintonía con el proceso rumbo al Mundial de 2030, priorizando el desarrollo de jóvenes talentos y la consolidación de estilos de juego que faciliten la transición hacia la Selección Nacional.

El Apertura 2026 será, por lo tanto, mucho más que el inicio de una nueva temporada. Será una prueba para medir si la Liga MX realmente está dispuesta a privilegiar proyectos sólidos sobre decisiones apresuradas.

Los nuevos entrenadores cargarán con esa responsabilidad desde la primera jornada, sabiendo que sus resultados no solo influirán en sus clubes, sino también en la evolución del fútbol mexicano durante los próximos años.

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