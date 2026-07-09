Por qué el discreto Mundial de la ‘Araña’ podría facilitar su llegada al Barcelona

La sequía de Julián en el Mundial cambia el escenario y le da al Barcelona una ventana para intentar cerrar su fichaje.

Julián Álvarez aún no ha logrado convertir gol en este mundial | ODD ANDERSEN / AFP

Julián Álvarez llegó a este Mundial con la vara altísima después de Qatar, pero la realidad lo golpeó de otra manera y hoy su nombre está más ligado al mercado de pases que a la tabla de goleadores. El delantero cordobés atraviesa un torneo gris con la Albiceleste, y justo esa faceta apagada podría convertirse en la pieza clave que destrabe su llegada al Barcelona.

Una sequía que preocupa en Argentina

Julián ha estado presente en 5 de los 6 partidos disputados por la Albiceleste en este Mundial, pero el número que realmente llama la atención es otro 289 minutos en cancha sin marcar ni asistir. Esa cifra habla de un jugador que perdió peso específico dentro del esquema de Scaloni, algo que contrasta fuerte con lo que fue en 2022, cuando se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

De hecho,podría ser catalogado como uno de los futbolistas que más rendimiento perdió respecto a Qatar, y en Argentina se habla abiertamente de que “algo le pasa” a la Araña en esta Copa del Mundo.

El Mundial también mueve el mercado

Acá viene la parte más interesante para los hinchas del Barcelona. Los Mundiales siempre terminan impactando directamente en el precio de los jugadores, ya sea para arriba o para abajo, y la floja Copa del Mundo de Julián empieza a jugar un papel curioso en toda esta novela de mercado.

Mientras el argentino atraviesa un rol cada vez más secundario con la camiseta celeste y blanca, en España se multiplican las versiones sobre su salida del Atlético de Madrid rumbo al Barcelona, algo que el propio jugador habría dejado entrever con su deseo público de irse. Este tipo de bajón de forma en un torneo tan expuesto suele ser una carta que los compradores usan para negociar con menos presión, aunque el Atlético insiste en que su estrella no sale por poco dinero.

Lo que ofrece el Barcelona por Julián

En cuanto a los números concretos, el Barcelona ya presentó una primera propuesta de 100 millones de euros, repartida en varios plazos, que el Atlético rechazó de forma tajante. Ante esa negativa, se habla de que los culés preparan ahora una segunda oferta cercana a los 130 millones de euros, buscando abrir una negociación real sin llegar todavía a los 150 millones que se manejan desde Madrid.

El Atlético se aferra a la cláusula de rescisión de 500 millones, sin embargo, la floja versión más de Álvarez justo en el escaparate más grande del fútbol mundial podría generar un cambio en la postura del club

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