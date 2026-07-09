México tiene una ventaja para el Mundial de Clubes 2029 que no tuvo en la Copa del Mundo

México analiza competir por la sede del Mundial de Clubes 2029 y el formato del torneo podría convertirse en su mayor aliado ante la FIFA

Estadio Ciudad de México podría tener otro Mundial | Ulises Ruiz | AFP

La posibilidad de que México organice el Mundial de Clubes 2029 ha despertado expectativas dentro del fútbol internacional pues en un inicio se habló de interés mexicano por el Mundial de 2038.

Aunque la decisión final dependerá de la FIFA, el país parte con una ventaja que no tuvo cuando fue anfitrión de la Copa Mundial que se encuentra en cuartos de final: las exigencias logísticas y de infraestructura del torneo de clubes son considerablemente menores.

Esa diferencia podría inclinar la balanza a favor de una candidatura respaldada por estadios modernos, experiencia organizativa y un mercado futbolístico de enorme peso para la industria deportiva.

Un torneo más compacto favorece la candidatura mexicana

A diferencia de un Mundial de selecciones con 48 equipos, el Mundial de Clubes reúne menos participantes, requiere menos partidos y puede disputarse en un periodo más corto.

Esa estructura reduce la presión sobre la infraestructura, el transporte y la operación de las ciudades sede, factores que suelen representar uno de los mayores desafíos para cualquier país organizador.

Otro aspecto decisivo es la flexibilidad que ofrece la FIFA para elegir estadios.

Mientras la Copa del Mundo exige recintos con capacidades superiores a los 40 mil espectadores para prácticamente todas las sedes, el Mundial de Clubes permite utilizar inmuebles de categorías inferiores durante las primeras fases.

Esto abriría la puerta para que ciudades como Toluca, Torreón o Puebla formen parte del proyecto junto con escenarios ya consolidados como el Estadio Ciudad de México que recientemente fue remodelado, el BBVA y el Akron.

Además, el torneo de clubes se desarrolla durante el receso de muchas ligas, lo que reduce el impacto sobre los calendarios nacionales.

Esa sincronía evita interrupciones prolongadas en las competiciones domésticas y facilita la planeación operativa, un aspecto que la FIFA también valora al momento de elegir una sede.

Infraestructura lista y un mercado que sigue siendo atractivo para la FIFA

Uno de los argumentos más sólidos de México es que buena parte de la infraestructura ya estaría disponible gracias a las inversiones realizadas para el Mundial de 2026.

Estadios renovados, sistemas de seguridad, redes de transporte y experiencia acumulada permitirían presentar una candidatura de bajo riesgo operativo y con menores costos de adaptación.

A ello se suma el enorme peso comercial del mercado mexicano. La pasión por el fútbol y la capacidad de convocatoria de la afición convierten al país en uno de los principales consumidores de eventos internacionales, un factor que genera ingresos importantes por boletaje, turismo y derechos comerciales.

Para la FIFA, contar con una sede donde exista una alta demanda de entradas y una infraestructura ya probada representa una combinación difícil de ignorar.

El camino no será sencillo. Marruecos aparece como uno de los principales competidores y cuenta con el impulso que representa organizar, un año después, la Copa del Mundo de 2030 junto con España y Portugal.

Sin embargo, México puede ofrecer un argumento diferente: un proyecto prácticamente listo para operar desde el primer día, con estadios funcionando regularmente, experiencia reciente en eventos internacionales y una logística ya puesta a prueba.

Si la FIFA privilegia la seguridad operativa, la rentabilidad y la capacidad de ejecución inmediata por encima de la construcción de nueva infraestructura, la candidatura mexicana podría convertirse en una de las grandes protagonistas de la carrera por albergar el Mundial de Clubes 2029.

Te puede interesar