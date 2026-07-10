GP de Bélgica de F1: horario, canal y dónde ver EN VIVO la carrera desde Estados Unidos
Spa-Francorchamps recibe a la F1 el próximo fin de semana; acá te dejamos los horarios y los canales para ver la carrera en vivo
- ¡Una qualy de locura en el GP de Barcelona! Russell lidera y Checo sufre otro duro revés
- Pato O’Ward deja atrás el sueño de la Fórmula 1: “No hay nada que me impulse a seguir como reserva”
- Verstappen, en la órbita de McLaren: el rumor que sacude a Red Bull y a la Fórmula 1
El Gran Premio de Bélgica 2026 llega este próximo fin de semana a Spa-Francorchamps y aquí te contamos todo lo que debes saber antes de la carrera para que no se te escape nada, desde los horarios en cada zona del país hasta dónde sintonizar la acción.
Horarios para todos los husos horarios de Estados Unidos
La clasificación se corre el sábado 18 de julio y la carrera el domingo 19 de julio, así que anota estos horarios según donde te encuentres.
- Clasificación (sábado 18 de julio): 10:00 AM hora del Este, 9:00 AM hora Central, 8:00 AM hora de Montaña, 7:00 AM hora del Pacífico
- Carrera (domingo 19 de julio): 9:00 AM hora del Este, 8:00 AM hora Central, 7:00 AM hora de Montaña, 6:00 AM hora del Pacífico
Y sobre la duda de siempre, este fin de semana no habrá carrera sprint, porque Spa-Francorchamps mantiene el formato clásico de tres prácticas, clasificación y carrera sin la variante sprint del sábado.
Dónde ver la transmisión en Estados Unidos
Este año cambió por completo el panorama televisivo para los fans estadounidenses, así que toma nota de las opciones disponibles.
- Apple TV, la nueva casa exclusiva de la Fórmula 1 en Estados Unidos tras el acuerdo de cinco años firmado con la categoría
- F1 TV, la plataforma oficial que además suma datos en vivo, telemetría y cámaras onboard para quienes quieren la experiencia completa
Spa, un circuito que enamora a todos
Hablar de Spa-Francorchamps es hablar de historia pura, porque sus curvas rápidas, los cambios de elevación y el mítico sector de Eau Rouge lo convierten en uno de los trazados favoritos tanto de pilotos como de la afición, especialmente en esta instancia del campeonato en el que cada punto en la clasificación vale oro.
La carrera consta de 44 vueltas repartidas en un circuito de 7 kilómetros, uno de los más largos del calendario, lo que garantiza estrategia, adelantamientos y momentos de alta tensión durante las dos horas de competencia. Con la lucha por el campeonato apretada, cada punto en Bélgica puede terminar pesando muchísimo de cara al cierre de temporada.