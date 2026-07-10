GP de Bélgica de F1: horario, canal y dónde ver EN VIVO la carrera desde Estados Unidos

Spa-Francorchamps recibe a la F1 el próximo fin de semana; acá te dejamos los horarios y los canales para ver la carrera en vivo

La F1 reanuda este próximo 18 de julio en el GP de Bélgica | Claro Sports

El Gran Premio de Bélgica 2026 llega este próximo fin de semana a Spa-Francorchamps y aquí te contamos todo lo que debes saber antes de la carrera para que no se te escape nada, desde los horarios en cada zona del país hasta dónde sintonizar la acción.

Horarios para todos los husos horarios de Estados Unidos

La clasificación se corre el sábado 18 de julio y la carrera el domingo 19 de julio, así que anota estos horarios según donde te encuentres.

Clasificación (sábado 18 de julio): 10:00 AM hora del Este, 9:00 AM hora Central, 8:00 AM hora de Montaña, 7:00 AM hora del Pacífico

Carrera (domingo 19 de julio): 9:00 AM hora del Este, 8:00 AM hora Central, 7:00 AM hora de Montaña, 6:00 AM hora del Pacífico

Y sobre la duda de siempre, este fin de semana no habrá carrera sprint, porque Spa-Francorchamps mantiene el formato clásico de tres prácticas, clasificación y carrera sin la variante sprint del sábado.

Dónde ver la transmisión en Estados Unidos

Este año cambió por completo el panorama televisivo para los fans estadounidenses, así que toma nota de las opciones disponibles.

Apple TV, la nueva casa exclusiva de la Fórmula 1 en Estados Unidos tras el acuerdo de cinco años firmado con la categoría

F1 TV, la plataforma oficial que además suma datos en vivo, telemetría y cámaras onboard para quienes quieren la experiencia completa

Spa, un circuito que enamora a todos

Hablar de Spa-Francorchamps es hablar de historia pura, porque sus curvas rápidas, los cambios de elevación y el mítico sector de Eau Rouge lo convierten en uno de los trazados favoritos tanto de pilotos como de la afición, especialmente en esta instancia del campeonato en el que cada punto en la clasificación vale oro.

La carrera consta de 44 vueltas repartidas en un circuito de 7 kilómetros, uno de los más largos del calendario, lo que garantiza estrategia, adelantamientos y momentos de alta tensión durante las dos horas de competencia. Con la lucha por el campeonato apretada, cada punto en Bélgica puede terminar pesando muchísimo de cara al cierre de temporada.

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