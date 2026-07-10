Diego Luna puede cambiar más que a Rayados: así elevaría el nivel de la Liga MX

Rayados busca reforzar su ataque con Diego Luna, una de las figuras emergentes de la MLS y seleccionado de Estados Unidos

Diego Luna Y Su Posible Llegada A La Liga Mx | Alex Goodlett | Getty Images vía AFP

El equipo de Rayados de Monterrey, uno de los más poderosos económicamente en la Liga MX, continúa trabajando para cerrar uno de los movimientos del llamado ‘fútbol de estufa’ más llamativos del mercado rumbo al Apertura 2026.

El objetivo es Diego Luna, quien ha sido vinculado antes con equipos de Liga MX como América, es un mediocampista ofensivo del Real Salt Lake y una de las jóvenes figuras de la Major League Soccer.

Más allá del costo de la operación o de la competencia por convencer al futbolista, su posible llegada representa una oportunidad para que la Liga MX incorpore un perfil diferente al equipo de Matías Almeyda nuevo entrenador de Rayados.

Diego Luna es un creativo formado en Estados Unidos, con experiencia internacional y un estilo de juego que puede enriquecer el ritmo y la propuesta ofensiva del campeonato mexicano.

Un perfil distinto al que suele llegar a la Liga MX

A sus 22 años, Diego Luna no responde al molde tradicional del mediapunta. Su mayor fortaleza no radica únicamente en los goles o las asistencias, sino en la capacidad para acelerar el juego entre líneas.

Es un futbolista que suele arrancar desde una banda para ocupar espacios interiores, donde aprovecha su visión de campo, su control orientado y su precisión para filtrar pases que rompen defensas organizadas.

Ese tipo de jugador escasea actualmente en el fútbol mexicano. Tras la salida de Sergio Canales, Monterrey perdió parte de la creatividad que distinguía a su ataque.

Luna podría asumir ese rol desde una perspectiva distinta, con mayor movilidad y dinamismo, adaptándose al estilo intenso que busca imponer Matías Almeyda.

Además, su entendimiento del juego favorecería la incorporación de futbolistas como Diego Rossi, Lucas Ocampos y Uros Durdević, quienes encontrarían más espacios gracias a su capacidad para distribuir el balón en el último tercio del campo.

Su crecimiento también queda respaldado por los números. Desde su debut profesional ha mostrado una evolución constante en producción ofensiva, incrementando su participación en goles y asistencias temporada tras temporada hasta consolidarse como una de las figuras del Real Salt Lake y uno de los jugadores estadounidenses mejor valorados de la MLS.

El reto será adaptarse a la exigencia del fútbol mexicano

La posible incorporación de Luna también implica desafíos. Aunque posee nacionalidad mexicana por ascendencia familiar, administrativamente ocuparía una plaza de jugador No Formado en México, lo que convierte su fichaje en una inversión estratégica para Rayados.

Apostar un cupo de extranjero por un futbolista de 22 años refleja la confianza del club en su potencial deportivo y en su valor de reventa.

En el terreno de juego, el mayor desafío será adaptarse a las exigencias defensivas de Almeyda. El análisis de su rendimiento en la MLS muestra que todavía necesita mejorar aspectos como la recuperación del balón, el repliegue y la constancia cuando su equipo juega sin la posesión.

Son detalles importantes en un sistema basado en la presión alta y el desgaste físico permanente.

Si consigue superar esa etapa de adaptación, Diego Luna podría convertirse en uno de los fichajes más influyentes del Apertura 2026.

Su llegada no solo ofrecería nuevas variantes ofensivas a Monterrey, sino que reforzaría una tendencia cada vez más marcada: la Liga MX comienza a consolidarse como un destino atractivo para jóvenes figuras de la MLS que buscan competir en un entorno de mayor presión antes de dar el salto al fútbol europeo.

Ese intercambio de talento beneficia tanto a los clubes como al crecimiento competitivo del campeonato mexicano.

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