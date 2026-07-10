Argentina vs Suiza: Horario y canales para ver a Messi y a la ‘Scaloneta’ desde Estados Unidos

El Estadio Kansas City será sede del Argentina vs Suiza, partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026

Lionel Messi y Breel Embolo. Fotos: Chandan Khanna – Alex Grimm / AFP

Los cuartos de final del Mundial 2026 cerrarán este sábado 11 de julio, a partir de las 9:00 pm (ET) con un partidazo: Argentina vs Suiza. Tras superar a dos rivales duros e inéditos, como Cabo Verde y Egipto, la ‘Scaloneta’ se enfrenta a una selección helvética que busca hacer historia.

Lionel Messi, máximo goleador de los Mundiales, quiere seguir aumentando la cuenta en su última Copa del Mundo. Actualmente tiene 21 (ocho en el torneo), pero Mbappé le pisa los talones con 20 tantos. El francés anotó este jueves en la victoria 2-0 frente a Marruecos, que les dio el pase a semifinales.

Cómo y dónde ver el partido Argentina vs Suiza en Estados Unidos

Día: sábado 11 de julio

Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City / Estadio Kansas City

Hora: 9:00 pm (ET), 8:00 pm (CT) y 6:00 pm (PT)

Transmisión en TV: Telemundo Deportes / En streaming: Fubo, Peacock y Prime Video USA (en inglés)

Otras alternativas en streaming, que son pagas, incluyen a DirecTV (DGO) y DAZN Mundial.

El seleccionador Lionel Scaloni desmintió el presunto favoritismo que la FIFA le otorga a Argentina y señaló que son opiniones mal viralizadas en redes sociales. Asimismo, afirmó que el equipo va a lo suyo y solo piensa en avanzar a las semifinales, donde esperaría por Inglaterra o Noruega.

Por su parte, Suiza se está convirtiendo en la revelación del Mundial 2026. Viene de eliminar en penales a Colombia y ahora busca acceder a las primeras semifinales de su historia. En los Mundiales de 1934, 1938 y 1954, siendo anfitrión en este último, se quedó a las puertas.

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