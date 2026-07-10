Argentina ante el muro suizo: los errores que pueden costarle el Mundial

El campeón del mundo llega a cuartos con dudas defensivas y frente a una Suiza experta en llevar los partidos al límite

Argentina No Debe Cometer Estos Errores | Chandan Khanna | AFP

El duelo Argentina vs Suiza de los cuartos de final será uno de los partidos más tácticos de la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega tras superar dos eliminatorias muy exigentes ante Cabo Verde contra quienes sufrió para verlos en 16vos y la remontada histórica que dio ante Egipto en los octavos de final, mientras que el conjunto helvético eliminó a Colombia en una dramática tanda de penales.

El desafío para el equipo de Lionel Scaloni no pasa únicamente por su jerarquía ofensiva, sino por corregir errores que han aparecido en la fase de eliminación directa y que podrían ser decisivos ante un rival tan ordenado.

La principal preocupación está en la fragilidad mostrada en las transiciones defensivas. Argentina recibió cuatro goles en sus últimos dos encuentros y quedó expuesta cada vez que el equipo se partió entre ataque y defensa.

Scaloni ha insistido en que la solución es “defenderse con la pelota”, es decir, controlar el ritmo del partido y evitar pérdidas innecesarias en la mitad de la cancha.

No caer en la trampa del mediocampo suizo

Suiza construye su fortaleza alrededor de Granit Xhaka. El capitán helvético organiza un bloque compacto que cierra los pasillos interiores y obliga al rival a jugar incómodo.

Si Argentina insiste en centralizar el juego, terminará favoreciendo el plan de Murat Yakin.

La clave estará en la movilidad de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes deberán mover el balón de banda a banda para abrir espacios.

Además, los laterales argentinos tendrán que elegir con inteligencia cuándo proyectarse, porque la velocidad de Dan Ndoye y Rubén Vargas puede castigar cualquier desajuste por los costados.

Messi necesita más ayuda ofensiva

Otro riesgo para la Albiceleste es depender demasiado de Lionel Messi. El capitán sigue siendo determinante y lidera la tabla de goleadores del torneo, pero Suiza prepara un marcaje escalonado para aislarlo de las zonas de creación.

Por eso, Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán fundamentales. El primero aporta presión constante sobre la salida rival y desmarques en profundidad; el segundo, potencia física y capacidad para fijar centrales dentro del área.

Si ambos participan activamente, Argentina evitará volverse predecible y tendrá más variantes para romper el muro suizo.

La lección de Brasil 2014 sigue vigente

El antecedente más claro entre ambas selecciones ocurrió en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Aquel día, Argentina necesitó un gol de Ángel Di María en el minuto 118 del tiempo extra para eliminar a una Suiza que resistió durante casi todo el encuentro.

Doce años después, el escenario se parece más de lo que muchos imaginan. Los suizos llegan con mejor recuperación física y con un arquero como Gregor Kobel, especialista en penales.

Argentina no puede confiarse de la diferencia de nombres ni dejarse llevar por la ansiedad si el gol no aparece temprano.

Si la Albiceleste mantiene la paciencia, protege sus transiciones y reparte el protagonismo ofensivo más allá de Messi, tendrá argumentos para avanzar. Si repite las desconcentraciones vistas ante Cabo Verde y Egipto, Suiza encontrará el partido exacto que desea: lento, incómodo y al límite hasta el último minuto.

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