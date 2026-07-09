¿Argentina favorecida especialmente por la FIFA? Qué dijo Scaloni de la polémica

Lionel Scaloni asegura que los “favorecimientos” a Argentina en el Mundial 2026 son inventos de las redes sociales

Scaloni sufrió en el triunfo de Argentina ante Egipto. Foto: Odd Andersen / AFP

Los detractores de la selección de Argentina no opinan, sino que seguran que la Albiceleste ha sido favorecida por la FIFA, tanto en el Mundial de Qatar 2022 como en la actual Copa del Mundo. El entrenador Lionel Scaloni fue consultado por ese presunto favoritismo y señaló que son percepciones erradas que se viralizan en redes sociales.

“No mires las redes sociales y ya está. Si no miras eso no te enteras”, partió diciendo el seleccionador argentino, en una rueda de prensa previo al choque de cuartos de final ante Suiza.

El estratega de 48 años explicó que cualquier usuario puede escribir en redes sociales algo que no es verídico e igualmente hacerse viral. “De una cosa chiquita se hace algo demasiado grande”, agregó.

Asimismo, Scaloni hizo un llamado a “no darle importancia” a los comentarios sin fundamentos que aparecen en redes sociales, señalando que estas plataformas “tienen cosas buenas, pero cualquier persona pone algo y en un segundo se viraliza”.

Finalmente, aseveró que en la selección de Argentina “no nos hacemos eco”. El combinado suramericano jugará los cuartos de final este viernes 10 de julio, una instancia en la que registra tres clasificaciones y dos eliminaciones en los últimos cinco Mundiales.

¿Por qué usuarios en redes sociales dicen que Argentina es favorecida por la FIFA?

En el Mundial 2026, esa percepción nació incluso antes de que arrancara el torneo, debido al grupo que le tocó a la Albiceleste: Argelia, Austria y Arabia Saudita. De hecho, ganó los tres duelos con cómodas ventajas de 3-0, 2-0 y 3-1.

Sin embargo, el primer indicio de favoritismo que denunciaron los usuarios en redes sociales fue la falta que cometió Lionel Messi al argelino Aïssa Mandi, colocando la planta del botín en la pantorrilla de su rival. Generalmente, este tipo de infracciones son señaladas como terjeta roja, pero el árbitro Szymon Marciniak no pitó falta y tampoco fue convocado por el VAR.

Un par de semanas después, el estadounidense Folarin Balogun cometió una infracción muy similar, aunque un poco más aparatosa. El colegiado brasileño Raphael Claus no dudó en mostrarle la cartulina roja tras ser llamado por sus compañeros de la sala técnica.

De ser expulsado, Messi se hubiera perdido al menos dos partidos, por lo que su impresionante registro goleador también se habría afectado significativamente. Hasta el momento, es una de las acciones más polémicas del Mundial 2026.

Los cruces en fase de eliminación y el polémico partido ante Egipto

La segunda “evidencia” que señalan los haters de Messi y de Argentina es el cuadro de eliminación directa. Tras quedar líder de su grupo, el combinado suramericano ha tenido que medirse a rivales de menor nivel: Cabo Verde en dieciseisavos de final, Egipto en octavos de final y ahora Suiza en cuartos de final.

Algunos internautas opinan que la FIFA “premeditó” los cruces para que la selección de Scaloni tuviera un camino más fácil hacia la final del Mundial.

Y finalmente, los acontecimientos del duelo frente a Egipto, donde el cuadro africano sufrió un penal (que falló Messi) y se le anuló un tanto. El VAR convocó al árbitro francés Francois Letexier, de quien se solicitó una investigación por parte de la Federación Egipcia de Fútbol. Argentina ganó 3-2 con una remontada de locura en la prórroga.

Pese a los señalamiento de favoritismo y los memes que abudan en redes sociales, los cuales involucran a Messi y al presidente de la FIFA, el seleccionador Lionel Scaloni tiene claro que se trata de percepciones erradas e invitó a no caer en “trampas” de opiniones virales.

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