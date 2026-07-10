Guía final del Mundial 2026: qué plataformas de reventa son legales y cuáles evitar

El mercado secundario se convirtió en la única opción real para quienes no consiguieron boletos en las preventas oficiales del Mundial 2026

Hay plataformas con credibilidad para revender boletos. Foto: Etienne Laurent / AFP

Ahora que estamos en la fase final del Mundial 2026, la reventa de entradas puede tener mayor relevancia. Si estás dispuesto a pagarlas para ver a tu selección, incluso por un alto precio, asegúrate de visitar plataformas de reventa legales y evitar aquellas que no lo son.

Con 104 partidos en juego y la mayor demanda de la historia del torneo, el mercado secundario se convirtió desde el primer día en la única opción real para quienes no consiguieron boletos en las preventas oficiales.

Todavía tienes oportunidad para asistir a la final del Mundial, el 19 de julio. Pero prepárate para pagar, porque los precios se dispararon y no dan señales de bajar.

Qué plataformas de reventa son legales y cuáles evitar

A través de internet hay plataformas con garantía de autenticidad. Estas son: StubHub, Ticketmaster, Vivid Seats y SeatGeek, que además ofrecen protección explícita al comprador.

Esto significa que si tu boleto es rechazado en el estadio te devuelven el dinero o te consiguen un reemplaza, una garantía que no otorgan los revendedores informales.

Incluso, antes de pagar por cualquier boleto para los partido que quedan del Mundial 2026, busca en cada plataforma la sección de “Buyer Guarantee” o “Garantía del comprador” y léela completa.

Por el contrario, hay plataformas que definitivamente debes evitar y que según reportes de medios, entre ellos Infobae, enfrentan procedimientos legales por violar lineamientos de información y publicidad, así como revender entradas de forma irregular. Dos de ellas son Tophob y Viagogo.

Asimismo, olvídate de comprar tickets para el Mundial 2026 a través redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook Marketplace, además de aplicaciones de mensajes como WhatsApp o Telegram.

Recomendaciones al momento de comprar boletos revendidos

1. Verifica que la transferencia se haga por la app FIFA Tickets

Todo boleto legítimo del Mundial 2026 se mueve a través de esta aplicación oficial. Si el vendedor no menciona esta app o no puede mostrarte el proceso de transferencia dentro de ella, no compres. Un boleto que no pasa por FIFA Tickets no es un boleto válido, sin importar lo convincente que parezca.

2. Paga siempre con tarjeta de crédito

Es el único método de pago que te permite iniciar un contracargo (chargeback) si el vendedor no cumple o el boleto resulta falso. Las transferencias por Zelle, Venmo o efectivo no tienen reversa. Con tarjeta de crédito tienes hasta 60 días para disputar un cargo fraudulento ante tu banco, lo que te da una red de seguridad real.

3. Compra con antelación, no en el último momento

Los precios en reventa se disparan en la semana previa al partido y alcanzan su pico máximo en las 48 horas anteriores. Comprar con dos o tres semanas de anticipación puede ahorrarte entre un 30% y un 50% del precio final. Además, tendrás tiempo de verificar la transferencia y resolver cualquier inconveniente antes del día del juego.

4. Investiga al vendedor antes de confirmar la compra

En las plataformas legales, cada vendedor tiene un historial de transacciones y calificaciones de compradores anteriores. Prioriza vendedores con más de 50 ventas completadas y calificación superior al 95%. Si el perfil es nuevo, sin historial o con reseñas negativas recientes, busca otra opción.

Comprar un boleto de reventa para el Mundial 2026, y que no sea válido, puede ser un trago muy amargo y una pérdida de dinero considerable. Asegúrate de ingresar únicamente a las plataformas con autencididad y seguir las recomendaciones durante el proceso.

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