LA Galaxy vs América: horario, boletos y cómo verlo en Estados Unidos

El América de Guillermo Almada visita California para enfrentar al Galaxy en un duelo de preparación rumbo al Apertura 2026

LA Galaxy recibe al América en amistoso | Olivia Vanni | Getty Images vía AFP

El duelo LA Galaxy vs América se jugará el sábado 11 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y se perfila como uno de los amistosos más atractivos del verano para la afición mexicana en Estados Unidos.

El encuentro servirá como cierre de pretemporada para las Águilas de Guillermo Almada y como única prueba formal del Galaxy antes de la reanudación de la MLS.

Para el América, el partido representa mucho más que una exhibición.

Será una oportunidad para afinar el nuevo modelo táctico de Almada, integrar a jóvenes canteranos y evaluar el regreso progresivo de futbolistas que participaron en la Copa Mundial 2026.

Del otro lado,el Galaxy utilizará el duelo para preparar el clásico angelino contra LAFC en el regreso a la competencia de la MLS tras la pausa del Mundial y medir el estado físico de sus principales figuras.

Horario del América vs LA Galaxy en Estados Unidos

Los organizadores programaron el amistoso el próximo sábado 11 de julio, pensando en la gran comunidad hispana del sur de California y en los horarios de mayor audiencia de ambos países.

7:30 PM (CT)

8:30 PM (ET)

5:30 PM (PT)

Dónde comprar boletos y cuánto cuestan

La venta oficial de entradas se realiza mediante AXS, la plataforma autorizada por LA Galaxy, además de su línea telefónica para atención al cliente.

Debido a la alta demanda que suele generar el América en California, también hay disponibilidad en mercados de reventa autorizados como StubHub, Ticketmaster Resale y SeatGeek.

Precios aproximados de boletos para América vs. LA Galaxy

Zona superior: desde $45 USD

Cabecera: desde $65 USD

Laterales: entre $95 y $140 USD

Zona preferente: entre $160 y $250 USD

Asientos VIP: desde $300 USD

Palcos y experiencias premium: más de $500 USD

Rango general de precios

Boletos más económicos: $45 USD

Boletos intermedios: $95 a $250 USD

Boletos VIP: $300 USD o más

Experiencias premium y palcos: más de $500 USD

Lo que debes saber antes de ir al estadio

El Dignity Health Sports Park aplica una estricta política de bolsas transparentes. Solo se permiten bolsas de plástico o vinil de hasta 12 x 6 x 12 pulgadas, además de carteras pequeñas tipo clutch.

El recinto también opera bajo un sistema cashless, por lo que todos los pagos deben realizarse con tarjeta o medios electrónicos.

El estacionamiento general tendrá un costo aproximado de 30 dólares, el preferencial de 40 dólares y el servicio de valet de 75 dólares.

Los lotes abren tres horas antes del partido y cuentan con zonas autorizadas para actividades previas y reuniones de aficionados.

Con un estadio que puede superar los 30 mil espectadores en eventos internacionales, el amistoso entre América y LA Galaxy promete una atmósfera muy cercana a la de un partido oficial y será una excelente oportunidad para que la afición mexicana en Estados Unidos vea en acción al nuevo proyecto de Guillermo Almada antes del inicio del Apertura 2026.

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