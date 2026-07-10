¿Todavía puedes ir a la final del Mundial en el MetLife? Sí, pero prepárate para pagar

Todavía hay entradas para la final del Mundial, pero el precio te va a sorprender y la reventa informal puede dejarte sin nada.

Comprar boletos por vías no oficiales puede ser riesgoso | Claro Sports

Faltan pocos días para que el fútbol corone a su nuevo rey en la gran final de la Copa del Mundo, y todavía puedes ser parte de esa historia en vivo y en directo. El domingo 19 de julio, el New York New Jersey Stadium se convertirá en el epicentro del planeta cuando se levante la copa del Mundial 2026, y sí, todavía quedan entradas para vivirlo desde las gradas.

La pregunta ya no es si puedes conseguirlas, sino qué tan lejos estás dispuesto a llegar por comprar un boleto para la final.

Los precios se dispararon y no dan señales de bajar

Los boletos oficiales de la FIFA para la final arrancaron en $2,030 dólares para las categorías más económicas, pero los asientos premium llegaron a superar los $32,970 dólares en el mercado oficial de reventa.

En el mercado secundario, plataformas como StubHub o Viagogo manejan precios promedio que van de los $4,185 a los casi $10,000 dólares. Hay incluso listados puntuales que rozaron cifras absurdas de más de dos millones de dólares por un solo asiento, producto de errores en las plataformas o de pura especulación.

La categoría 1, la más cotizada, terminó rondando los $10,990 dólares en su punto más alto. Hasta las entradas de categoría 3, las más accesibles, ya superan los $5,700 dólares.

El mensaje es claro, si quieres estar ahí en persona, necesitas un presupuesto sólido y nervios de acero para negociar.

Cuidado con la reventa informal, puede salirte carísimo

Aquí viene la parte que muchos hinchas no toman en serio. La FIFA tiene reglas estrictas sobre cómo y dónde se pueden revender las entradas.

Su único canal autorizado es el Mercado de Reventa e Intercambio oficial, disponible en FIFA.com/tickets hasta una hora antes de cada partido.

Comprar a revendedores particulares que no pasan por el sistema oficial, te expone a que la entrada sea anulada, incluso después de haberla pagado. Y no hablamos solo de perder el dinero.

Perder la entrada también significa perder la final en vivo

Si la FIFA detecta una transacción irregular, cancela el boleto sin miramientos, y ahí no hay marcha atrás. No existe reembolso ni compensación en estos casos.

Así que además del golpe económico, te quedas fuera del estadio justo el día más importante del fútbol mundial. Ese es, en el fondo, el gran problema de la reventa informal. Lo que parece una oportunidad para ahorrarse unos dólares puede convertirse en la peor decisión del año.

La recomendación es comprar exclusivamente a través de los canales oficiales de la FIFA, aunque el precio duela un poco más. Al final, pagar de más pero con la garantía de disfrutar de la final en el estadio suena mucho mejor que ahorrar y terminar viendo el partido por televisión.

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