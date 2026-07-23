Las estrellas de la MLS que aterrizarán en México para la Leagues Cup 2026

La próxima edición de la Leagues Cup incluirá cuatro partidos programados para disputarse en estadios mexicanos

Las estrellas que brillarán en la Leagues Cup | Claro Sports

Una nueva edición de la Leagues Cup está a punto de comenzar y, en esta ocasión, el torneo contará con una modificación importante en su calendario: algunos partidos se disputarán en territorio mexicano. Cuatro encuentros de la competencia tendrán como sede estadios de la Liga MX, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de varias figuras del fútbol internacional.

El torneo comenzará el 4 de agosto y reunirá nuevamente a clubes de la MLS y la Liga MX. La edición de este año contará con la presencia de nuevas figuras procedentes del fútbol europeo, como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, quienes se sumarán a nombres como Lionel Messi, Luis Suárez y Heung-min Son.

Con estos futbolistas como principales referentes, la MLS buscará mantener el dominio que ha tenido sobre la Liga MX en las últimas ediciones del torneo. Sin embargo, la atención también estará puesta en los jugadores que llegarán a México para disputar los cuatro encuentros programados en territorio nacional, entre los que destacan Thomas Müller y Aníbal Godoy.

Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps será uno de los equipos que jugará en territorio mexicano durante la competencia. El conjunto canadiense se enfrentará a Tigres en el Estadio Universitario el 11 de agosto y tendrá como principal referente a Thomas Müller.

El experimentado futbolista alemán llega como una de las grandes figuras de la Leagues Cup. Durante esta temporada, Müller registra cuatro goles y dos asistencias, números con los que buscará contribuir al desempeño de Vancouver en el torneo.

Thomas Müller jugará en México | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Su presencia será uno de los principales atractivos del encuentro ante Tigres, pues el atacante cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y con la selección de Alemania con quien fue campeón del Mundo y, ahora tendrá la oportunidad de disputar una competencia frente a clubes de la Liga MX.

Seattle Sounders

El Seattle Sounders llegará a la Leagues Cup como el campeón vigente del torneo. El conjunto estadounidense se enfrentará al Toluca en el Estadio Nemesio Diez el 5 de agosto, donde buscará iniciar la defensa de su título. El equipo cuenta con jugadores como Jesús Ferreira, Jordan Morris y Cristian Roldán, futbolistas con experiencia en la selección de Estados Unidos y con una amplia trayectoria en la MLS.

Entre ellos destaca Ferreira, uno de los principales referentes ofensivos del equipo. El delantero suma dos goles y cinco asistencias durante la temporada de la MLS y será una de las piezas que el Seattle Sounders buscará aprovechar para avanzar en la competencia.

FC Dallas

FC Dallas será otro de los rivales del Toluca en la primera ronda y también contará con un futbolista que tuvo participación en el Mundial 2026. Se trata de Peter Musa, quien formó parte de la selección de Croacia durante la Copa del Mundo y consiguió marcar en el partido de la fase de grupos frente a Inglaterra.

Peter Musa buscará brillar con FC Dallas | Foto por STRINGER / AFP

Con esa anotación, Musa se convirtió en el primer jugador del FC Dallas en marcar un gol en la historia de las Copas del Mundo. Ahora, el delantero irá a México para disputar la Leagues Cup y enfrentarse a uno de los clubes que buscará representar a la Liga MX.

San Diego FC

San Diego FC también tendrá participación en territorio mexicano y enfrentará al América en el Estadio Azteca el 6 de agosto, uno de los escenarios más importantes del fútbol nacional. El conjunto estadounidense contará con Aníbal Godoy, futbolista panameño que formó parte de la selección de su país durante el Mundial 2026 y que cuenta con una amplia trayectoria en la MLS.

CJ Dos Santos, el arquero de San Diego | Reuters

Junto a él se encuentra CJ Dos Santos, quien también formó parte de una de las selecciones que captaron la atención durante la Copa del Mundo. El arquero fue convocado por Cabo Verde para el torneo y estuvo como suplente de Vozinha, por lo que no tuvo minutos durante la competencia.

La presencia de estos jugadores será uno de los atractivos de los cuatro partidos que la Leagues Cup disputará en México. Mientras los equipos de la MLS intentarán mantener la tendencia favorable que han construido en las últimas ediciones, los clubes de la Liga MX buscarán aprovechar la localía para recuperar protagonismo en el torneo.

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