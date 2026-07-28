Inter Miami vs Cruz Azul: todo sobre el duelo por la Campeones Cup

Inter Miami y Cruz Azul disputarán la Campeones Cup 2026, un torneo que ha fortalecido la rivalidad entre la MLS y la Liga MX desde 2018

Inter Miami Jugará La Campeones Cup | M. Panagiotakis | Getty Images vía AFP

La Campeones Cup se ha convertido en uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol de Norteamérica.

Desde su creación en 2018, el torneo enfrenta al campeón de la MLS Cup contra el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, con el objetivo de medir el nivel de las dos ligas más importantes de la región.

La edición de 2026, que estará protagonizada por Inter Miami CF y Cruz Azul, no solo pondrá en juego un título internacional, sino también el orgullo de dos campeonatos que mantienen una intensa competencia por demostrar cuál domina el fútbol del continente.

Después de siete ediciones disputadas, el historial refleja una rivalidad cada vez más equilibrada y una competencia que ha ganado relevancia conforme se acerca una nueva era para el balompié norteamericano.

Con la presencia de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul en el conjunto de Florida, y un Cruz Azul que llega como vigente Campeón de Campeones, el duelo del próximo 16 de septiembre promete convertirse en uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico de 2026.

Un torneo joven que rápidamente ganó prestigio

La Campeones Cup nació como parte de una alianza estratégica entre la MLS y la Liga MX para fortalecer la competencia entre ambas ligas y aumentar su proyección internacional.

A diferencia de la Concacaf Champions Cup, este torneo no concede boletos para competencias internacionales, pero sí representa un importante reconocimiento deportivo y un parámetro para medir el crecimiento de los clubes de ambos países.

Además, siempre se disputa en el estadio del representante de la MLS, una decisión diseñada para impulsar el mercado del fútbol en Estados Unidos y Canadá.

La primera edición se celebró en 2018 y terminó con victoria de Tigres sobre Toronto FC por 3-1, resultado que inauguró el dominio mexicano. Un año después, Atlanta United respondió derrotando al Club América en uno de los partidos más espectaculares del certamen.

Tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia de COVID-19, la MLS tomó impulso con los títulos consecutivos de Columbus Crew en 2021 y New York City FC en 2022. Sin embargo, la Liga MX recuperó terreno gracias a los campeonatos de Tigres en 2023, América en 2024 y Toluca en 2025.

Ese recorrido explica por qué el historial favorece actualmente al fútbol mexicano con cuatro títulos contra tres de la MLS, una diferencia mínima que mantiene intacta la competitividad del torneo.

Inter Miami y Cruz Azul escribirán un nuevo capítulo de la rivalidad

La octava edición enfrentará a dos clubes que llegan con argumentos suficientes para aspirar al título. Inter Miami obtuvo su boleto tras conquistar la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul aseguró su participación al ganar el Campeón de Campeones 2026 después de imponerse a Toluca.

Aunque el partido se disputará en el Nu Stadium de Miami, la localía podría tener un impacto menor al habitual.

El sur de Florida cuenta con una importante comunidad mexicana y una numerosa afición cementera, por lo que se espera un ambiente dividido en las tribunas.

Además, el antecedente histórico demuestra que los clubes de la Liga MX han sabido ganar incluso jugando como visitantes, al conquistar tres de sus cuatro títulos en estadios estadounidenses.

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