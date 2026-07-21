Leagues Cup 2026: cómo comprar entradas cuando los equipos mexicanos juegan en EE.UU.

En su sitio web oficial, la Leagues Cup ofrece un calendario donde puedes adquirir los boletos para cualquier partido

Salomón Rondón, del Pachuca, jugará la Leagues Cup. Foto: Carl de Souza / AFP

Al ser un torneo que enfrenta a equipos de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX, los partidos de la Leagues Cup 2026 se disputarán en ambos países por primera en la historia. Sin embargo, la mayoría se jugarán en estadios de Estados Unidos.

De hecho, en el primer compromiso de la competición, el 4 de agosto, Pachuca visita al FC Cincinnati en el TQL Stadium.

Cómo comprar entradas para la Leagues Cup 2026

A través del calendario que la propia Leagues Cup tiene en su sitio web oficial puedes adquirir los boletos para cualquier partido, excepto los que se celebrarán en México. Estos son: Toluca vs. Seattle Sounders (5 de agosto), Club América vs. San Diego FC (6 de agosto), Tigres vs. Vancouver Whitecaps (11 de agosto) y Toluca vs. FC Dallas (12 de agosto).

Una vez que ingreses al portal, busca el partido al que deseas asistir y haz clic en “Tickets”. Inmediatamente serás redigirido a la web de Seat Geek, plataforma y aplicación para la compra y venta de entradas para eventos en vivo.

Ahora es momento de elegir los asientos. La página te ofrece una experiencia interactiva para conocer los precios y la zona exacta del estadio en la que podrás ver el partido. Incluso, cada área tiene una calificación que va desde ‘amazing’ hasta ‘row’.

Luego de elegir los asientos, escribe el correo electrónico al que serán enviados los boletos digitales y continúa hasta terminar con el proceso de compra.

Cada partido de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos ofrece la misma modalidad de compra, incluyendo los del Inter Miami donde juega Lionel Messi. Sin embargo, hasta el momento solo están disponibles las entradas para la primera fase.

Si no puedes adquirir entradas, recuerda que la Leagues Cup será transmitida por múltiples canales en inglés y español, además de varias plataformas de streaming.

Los últimos campeones de la Leagues Cup

El torneo entre la MLS y la Liga MX se disputa desde 2019, pero a partir de 2023 empezó a ser una competencia oficial avalada por la Concacaf, es decir después que la ganaron dos clubes mexicanos. Estos han sido los campeones:

Cruz Azul (2019): ganó 2-1 a Tigres

León (2021): ganó 3-2 a Seattle Sounders

Inter Miami (2023): tras el 1-1, ganó 10-9 a Nashville en penales

Columbus Crew (2024): ganó 3-1 a Los Angeles FC

Seattle Sounders (2025): ganó 3-0 al Inter Miami

La Leagues Cup no se disputó en 2020 por la pandemia del COVID-19, mientras que en 2022 fue reemplazada por la edición amistosa Leagues Cup Showcase.

Además de ofrecer al campeón del torneo, la Leagues Cup otorga tres boletos para la próxima Concacaf Champions Cup, uno de ellos directamente los octavos de final.

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