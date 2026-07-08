Conor McGregor regresa a UFC: cuándo es y dónde ver la pelea contra Max Holloway en EE.UU.

El esperado combate estelar de UFC 329 marcará el regreso del irlandés al octágono tras cinco años de ausencia y podrá verse sin PPV en EE.UU.

McGregor está listo para enfrentar a Holloway / Stacy Revere / Getty Images via AFP

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC ya es una realidad. El irlandés volverá al octágono después de cinco años de ausencia para enfrentar a Max Holloway en el combate estelar de UFC 329, una revancha que llega 13 años después de su primer enfrentamiento. La pelea será uno de los grandes atractivos de la International Fight Week y reunirá a dos de las figuras más importantes en la historia reciente de la empresa.

La pelea Conor McGregor vs Max Holloway se celebrará el sábado 11 de julio de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate está pactado en la división de peso wélter (170 libras) y no habrá ningún cinturón en juego. McGregor intentará demostrar que aún puede competir entre la élite, mientras que Holloway buscará cobrar revancha de la derrota que sufrió por decisión unánime en 2013.

IT'S FINALLY #UFC329 FIGHT WEEK



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¿Dónde ver el regreso de Conor McGregor a la UFC en EE.UU.?

Para los aficionados en EE.UU., la programación de UFC 329 será la siguiente:

Preliminares tempranas: 2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET

2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET Preliminares: 4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET

4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET Cartelera principal: 6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET

6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET Pelea de McGregor vs. Holloway (aproximadamente): 8:30 p.m. PT / 10:30 p.m. CT / 11:30 p.m. ET

Una de las principales novedades para los seguidores de la UFC es que, desde 2026, todos los eventos de la compañía en EE.UU. se transmiten a través de Paramount+, con la suscripción regular y sin costo adicional por pago por evento (PPV). Esto representa un cambio importante respecto a las peleas anteriores de McGregor, que tradicionalmente requerían un pago extra para ver la cartelera principal.

La rivalidad entre McGregor y Holloway comenzó el 17 de agosto de 2013, cuando ambos apenas iniciaban su ascenso en la UFC. Aquella noche, el irlandés dominó el combate y obtuvo la victoria por decisión unánime. Desde entonces, McGregor se convirtió en el primer campeón simultáneo de dos divisiones de la empresa, mientras que Holloway construyó un legado como uno de los mejores peleadores de peso pluma de todos los tiempos.

Ahora, el contexto es completamente distinto. Ambos competirán en las 170 libras, una categoría superior a aquella en la que alcanzaron la fama, lo que elimina el desgaste del corte de peso y podría favorecer un combate con mayor ritmo e intercambios más explosivos. Además, todas las miradas estarán puestas en el estado físico de McGregor tras un lustro fuera de la competencia.

El regreso de Conor McGregor convierte a UFC 329 en uno de los eventos deportivos más esperados del verano en EE.UU. La expectativa es enorme por ver si el irlandés logra una victoria en su regreso o si Max Holloway consigue la revancha que ha esperado durante más de una década, en una noche que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de la UFC.

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