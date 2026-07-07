Luego de casi caer con Egipto: cómo es la historia de Argentina con Suiza y con Colombia, potenciales rivales de cuartos

Argentina ya está en cuartos y espera rival entre Suiza y Colombia, dos selecciones con antecedentes muy distintos ante la Albiceleste.

Argentina y Messi esperan para conocer su rival de cuartos | THOMAS COEX / AFP

Después de sufrir hasta el último suspiro para meterse en cuartos de final, la Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en su próximo desafío en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni certificaron su pase tras una remontada agónica y ahora solo les queda esperar,su próximo rival saldrá del cruce entre Suiza y Colombia, que se juega este mismo martes. Mientras se define ese boleto, no está de más repasar los números que la Albiceleste guarda en su bolsillo frente a ambos combinados, porque la historia siempre da pistas interesantes.

Lo que dice el historial argentino ante Suiza

Contra los helvéticos, Argentina tiene un invicto que impresiona. En Copas del Mundo se enfrentaron apenas dos veces, en 1966 y en 2014, y en ambas ocasiones la Albiceleste se quedó con la victoria. Aquel duelo de Inglaterra terminó 2-0 con goles de Artime y Onega, mientras que en Brasil 2014 el equipo de entonces avanzó a cuartos gracias a un tanto agónico en el alargue.

Si se suman los amistosos disputados fuera del contexto mundialista, el dominio se vuelve todavía más claro. Argentina nunca ha perdido ante Suiza en ningún formato, algo que pesa bastante a la hora de imaginar un eventual cruce en esta instancia del torneo.

Lo curioso es que esa tranquilidad estadística no significa que el partido vaya a ser un paseo, porque los europeos suelen jugar con orden y disciplina táctica, un estilo que históricamente incomoda a los equipos sudamericanos aunque el resultado final pudiera terminar favoreciendo a los de Scaloni.

Argentina vs Colombia, una rivalidad con capítulos recientes

Con Colombia la historia es bien distinta porque hay muchísimo más material para analizar. Argentina y Colombia se enfrentaron 43 veces a lo largo de los años, y ahí la Albiceleste también manda con 21 triunfos, frente a 10 victorias colombianas y 12 empates. El primer duelo fue lejano, en 1945, con un histórico 9-1 a favor de los argentinos.

Ahora bien, el capítulo que más pesa en la memoria reciente es sin duda la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami. Ese día Colombia llegaba con un invicto de 25 partidos y todo el envión de haber sido una de las mejores selecciones del torneo, pero Lautaro Martínez apareció en el minuto 112 del alargue para darle el título a la Argentina y cortarle esa racha soñada a los cafeteros.

Lo que pocos recuerdan es que la revancha ya se jugó, y Colombia se la cobró. En septiembre de 2024, por las Eliminatorias, el equipo de Néstor Lorenzo ganó 2-1 en Barranquilla con gol de Yerson Mosquera y penal de James Rodríguez, mientras que Nicolás González había puesto el empate transitorio para los argentinos. Después, en junio de 2025, volvieron a verse las caras en Buenos Aires y esa vez el resultado fue un 1-1 sin mayores sobresaltos.

¿Qué se puede esperar en cuartos de final?

Con todo este repaso sobre la mesa, queda claro que enfrentar a Colombia representaría un desafío mucho más parejo que hacerlo contra Suiza, porque la Tricolor ya demostró que puede ganarle a la Argentina en partidos de alta exigencia y con jugadores decisivos como James Rodríguez o Luis Díaz al frente del ataque.

Del otro lado, un cruce ante los suizos llegaría con el respaldo psicológico de un invicto absoluto que se extiende por más de cuatro décadas, aunque eso tampoco garantiza nada en el fútbol de eliminación directa donde cualquier detalle puede cambiar todo. Lo cierto es que la Albiceleste ya se ganó su lugar entre los ocho mejores del mundo y ahora toca esperar para saber contra quién le tocará seguir escribiendo su historia en este Mundial 2026.

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