Futbolistas mexicanos que merecían más minutos en el Mundial 2026

Varios jugadores tuvieron escasa participación en el certamen, pese a mostrar argumentos para convertirse en alternativas clave

Vega fue de los que sumó pocos minutos en el Mundial / Carl de Souza / AFP

El recorrido de México en el Mundial 2026 dejó momentos de ilusión, pero también abrió un debate que continúa entre aficionados y analistas: ¿algunos futbolistas mexicanos merecían más minutos? Más allá de los resultados, las decisiones desde el banquillo provocaron cuestionamientos sobre jugadores que demostraron capacidad para cambiar el rumbo de los partidos, aunque apenas tuvieron oportunidades.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Álvaro Fidalgo, mediocampista del Betis. Naturalizado mexicano poco antes del torneo, llegó como una de las apuestas para aportar creatividad y un estilo distinto en la media cancha. Sin embargo, su participación se limitó a apenas 95 minutos repartidos en tres encuentros, una cifra que muchos consideran insuficiente para evaluar realmente su impacto.

Obed Vargas también fue uno de los futbolistas mexicanos que muchos consideran merecía más minutos en el Mundial 2026. El mediocampista del Atlético de Madrid ofrecía intensidad, buena salida de balón y capacidad para recuperar la posesión, cualidades que pudieron darle mayor equilibrio al Tri. Su escasa participación dejó la sensación de que México desaprovechó una alternativa diferente en el mediocampo cuando más necesitaba refrescar el equipo.

México necesitó más variantes durante el Mundial 2026

Otro caso que alimentó la conversación fue el de Armando ‘Hormiga’ González. El delantero, que fue campeón de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ofrecía un perfil distinto al resto de los atacantes convocados, con mayor presencia dentro del área y características propias de un nueve tradicional. Para varios sectores de la prensa y de la afición, el contexto de algunos partidos exigía precisamente ese tipo de recurso ofensivo, pero las oportunidades nunca llegaron en la medida esperada.

La situación de Mateo Chávez también fue objeto de análisis. El lateral y volante por izquierda había mostrado buen rendimiento e incluso capacidad para aportar goles antes del torneo. Sin embargo, durante la Copa del Mundo quedó relegado por una competencia prácticamente inamovible en su posición. Su velocidad y profundidad pudieron representar una alternativa cuando México necesitaba abrir defensas cerradas.

Alexis Vega completa la lista de futbolistas mexicanos que muchos consideran que merecían mayor continuidad. Su caso tiene un matiz diferente, ya que su candidatura no se sostiene únicamente por su experiencia internacional, sino también por el excelente momento que vivía con Toluca. Tras regresar al club donde debutó, recuperó protagonismo, se convirtió en capitán y fue pieza importante en los títulos recientes, acumulando además una producción destacada de goles y asistencias.

Aun así, la discusión alrededor de Vega también contempla otro factor. A lo largo de su carrera ha enfrentado lesiones y episodios de irregularidad que han marcado su trayectoria. Por ello, el cuerpo técnico pudo priorizar otros perfiles. Sin embargo, cuando México necesitó desborde, pausa y un último pase para generar peligro, muchos consideraron que el atacante podía ofrecer soluciones diferentes desde el inicio o con más tiempo sobre el terreno de juego.

Al final, el debate sobre los futbolistas mexicanos que merecían más minutos en el Mundial 2026 va más allá de nombres concretos. La principal crítica apunta a la falta de variantes durante los partidos. En varios encuentros, el Tri necesitó cambios más atrevidos, piernas frescas y perfiles distintos para modificar el desarrollo del juego. El torneo terminó, pero la discusión sobre las oportunidades que nunca llegaron seguirá siendo uno de los temas más recordados del paso de México por la Copa del Mundo.

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