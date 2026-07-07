El camino poco convencional de Isaac del Toro: de un equipo mexicano en San Marino al UAE Team Emirates

El ciclista mexicano construyó su carrera lejos de los reflectores, apostó por Europa desde joven y hoy compite entre la élite mundial

Del Toro comenzó su carrera en un equipo modesto / Loic Venace / AFP

Mientras compite en el Tour de France y confirma por qué es una de las grandes promesas del ciclismo mundial, Isaac del Toro también representa una historia diferente dentro del deporte. Antes de llegar al UAE Team Emirates, el mexicano no siguió la ruta habitual de las figuras latinoamericanas, sino que encontró su oportunidad en un proyecto mexicano instalado en San Marino, desde donde comenzó a construir una carrera con proyección internacional.

Con apenas 15 años, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, se integró al A.R. Monex Pro Cycling Team, una estructura creada para desarrollar talento mexicano en Europa, establecida en San Marino justo para competir en el exigente calendario del viejo continente. El objetivo era claro: competir desde edades tempranas en el exigente calendario europeo y acelerar la formación de corredores capaces de dar el salto al profesionalismo.

El triunfo que abrió las puertas de la élite

La apuesta dio resultados en 2023, cuando Del Toro conquistó el Tour de l’Avenir, la carrera sub-23 más prestigiosa del mundo y considerada el principal escaparate para los futuros protagonistas del ciclismo. Su actuación confirmó que estaba listo para competir al máximo nivel y despertó el interés de varias escuadras del WorldTour.

El equipo que decidió apostar por él fue el UAE Team Emirates, una organización reconocida por desarrollar a algunos de los mejores ciclistas del planeta. El conjunto emiratí le ofreció un contrato de largo plazo, convencido de que su talento podía crecer dentro de una estructura acostumbrada a pelear por las grandes vueltas.

Desde su llegada en 2024, Del Toro ha compartido equipo con figuras como Tadej Pogačar, desempeñando funciones de apoyo cuando la estrategia lo exige, pero también aprovechando cada oportunidad para demostrar su capacidad de luchar por resultados importantes. Su evolución ha reforzado la confianza del UAE Team Emirates en un corredor que aún tiene un amplio margen de crecimiento.

Más allá de sus logros deportivos, el caso de Del Toro demuestra que existe una ruta distinta para los ciclistas latinoamericanos. En lugar de esperar una oportunidad desde el circuito local, se formó en un proyecto mexicano con sede en Europa, adquirió experiencia frente a los mejores talentos de su generación y convirtió ese aprendizaje en el trampolín hacia la élite.

Hoy, mientras sigue escribiendo su historia en el Tour de France, Isaac del Toro confirma que aquella apuesta por salir de México siendo adolescente valió la pena. El camino que comenzó en un modesto equipo mexicano con base en San Marino terminó llevándolo al UAE Team Emirates y lo mantiene como una de las mayores esperanzas del ciclismo latinoamericano.

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