¿Quién será el rival de Manny Pacquiao en su regreso al boxeo? Estos son los candidatos al combate

‘Pacman’ busca rival para su próximo regreso al boxeo tras retrasarse la revancha con Floyd Mayweather Jr. Liam Paro lidera la lista

Ya hay candidatos para enfrentar al ‘Pacman’ / Ethan Miller / Getty Images via AFP

La búsqueda del próximo rival de Manny Pacquiao ya comenzó. Después de que la esperada revancha contra Floyd Mayweather Jr. quedara aplazada de manera indefinida, el legendario filipino y su equipo trabajan en una alternativa para mantener activo al excampeón mundial antes de un eventual enfrentamiento con su histórico rival.

A sus 47 años, Manny Pacquiao dejó claro que todavía no piensa retirarse. El ocho veces campeón del mundo regresó al boxeo profesional el año pasado, cuando empató con el entonces campeón mundial de peso wélter Mario Barrios, y desde entonces ha manifestado su intención de disputar varias peleas de alto perfil antes de poner punto final a su carrera.

El principal nombre que aparece sobre la mesa es el del australiano Liam Paro, actual campeón mundial del peso wélter. En caso de concretarse, Pacquiao tendría una nueva oportunidad de romper su propio récord como el campeón mundial de peso wélter de mayor edad en la historia del boxeo, un logro que aumentaría aún más su legado.

Liam Paro encabeza la lista de posibles rivales de Manny Pacquiao

De acuerdo con declaraciones de Jas Mathur, director ejecutivo de MP Promotions, el equipo del ‘Pacman’ analiza distintas opciones para encontrar el combate adecuado mientras continúa bajo contrato y espera que las negociaciones con Mayweather Jr. puedan retomarse más adelante.

Además de Liam Paro, otras figuras importantes aparecen entre los posibles rivales de Manny Pacquiao. Entre ellas destacan Gervonta Davis, Conor Benn y Rolando ‘Rolly’ Romero. Todos representan peleas atractivas desde el punto de vista deportivo y comercial.

El panorama del peso wélter también ofrece otras alternativas para el filipino. Entre los nombres que podrían convertirse en su próximo rival figuran Devin Haney y Ryan Garcia, dos de los peleadores más mediáticos de la actualidad y que encajarían en el objetivo de Pacquiao de protagonizar combates de gran impacto.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre quién será el próximo rival de Manny Pacquiao. Sin embargo, con la revancha frente a Mayweather Jr. en pausa, todo apunta a que el veterano filipino volverá al ring antes de que termine 2026 y lo hará frente a un oponente de primer nivel. La decisión final dependerá de las negociaciones de MP Promotions, pero Paro aparece como el candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ‘Pacman’.

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