La liga donde Erik Lira puede convertirse en el próximo mexicano en triunfar en Europa

El Mundial 2026 reactivó el interés europeo por Erik Lira. Estas son las ligas donde su estilo de juego tendría mayores posibilidades de éxito

Erik Lira Pronto Podría Irse A Europa | Carl De Souza | AFP

El gran nivel de Erik Lira con la selección mexicana durante el Mundial 2026 no pasó desapercibido para los clubes europeos.

En Copa del Mundo acumuló 345 minutos jugados siendo titular en el partido inaugural en el que México venció a Sudáfrica por 2-0 y disputó los 90 minutos en las victorias del Tri ante Corea del Sur por 1-0, en el 2-0 ante Ecuador en 16vos de final y los ante Inglaterra en el 2-3 en Ciudad de México, descansando únicamente en el partido ante Chequia en donde la selección mexicana se llevó la victoria por 2-0.

Lira se convirtió en uno de los mediocampistas más consistentes del torneo y demostró que tiene las condiciones para competir en el máximo nivel.

Sin embargo, dar el salto al viejo continente no depende únicamente del interés de algún equipo. Elegir la liga adecuada puede marcar la diferencia entre consolidar una carrera exitosa o enfrentar un proceso de adaptación mucho más complejo.

Su perfil táctico, su madurez futbolística y el momento que vive apuntan hacia un destino específico.

Italia reúne las condiciones ideales para potenciar su fútbol

La Serie A aparece como el escenario que mejor se adapta a las características de Lira.

A diferencia de otros campeonatos donde los mediocampistas defensivos tienen una participación mucho más ofensiva, el fútbol italiano continúa privilegiando el orden táctico, la lectura del juego y la capacidad para recuperar el balón y organizar la salida desde el fondo.

Precisamente esas son las cualidades que el mediocampista mexicano perfeccionó bajo las órdenes de Martín Anselmi en Cruz Azul.

Su capacidad para desempeñarse como pivote o incluso retrasarse como tercer defensor encaja con los sistemas utilizados por varios clubes italianos.

Además, el interés mostrado por equipos como Udinese y Fiorentina no es casualidad. Ambos conjuntos buscan futbolistas con disciplina táctica, buena distribución y experiencia internacional, características que Lira fortaleció durante el Mundial, donde fue uno de los jugadores más regulares del equipo mexicano.

Otro factor importante es el económico. Cruz Azul estaría dispuesto a negociar una transferencia cercana a los 10 millones de dólares, una cifra accesible para instituciones de media tabla en Italia que suelen invertir en futbolistas listos para competir de inmediato.

España y Países Bajos también ofrecen oportunidades, pero presentan desafíos

LaLiga representa otra alternativa atractiva por el idioma y la cercanía cultural. La experiencia de mexicanos como Andrés Guardado y Gerardo Torrado demuestra que un mediocampista nacional puede consolidarse en España cuando reúne inteligencia táctica y disciplina defensiva.

No obstante, las restricciones económicas derivadas del Fair Play Financiero limitan el margen de maniobra de varios clubes españoles, lo que podría dificultar una operación de ese calibre.

En el caso de la Eredivisie, el panorama es distinto. El campeonato neerlandés ha servido como plataforma para numerosos mexicanos, pero su modelo de negocio privilegia el desarrollo de futbolistas menores de 23 años con alto potencial de reventa.

A sus 26 años, Lira llega en una etapa distinta de su carrera, más orientada al rendimiento inmediato que a un largo proceso de formación.

Si el objetivo es competir desde el primer día y continuar creciendo rumbo al siguiente ciclo mundialista, Italia parece ofrecer el equilibrio ideal entre exigencia deportiva, oportunidad de jugar y un estilo de fútbol compatible con sus fortalezas.

Para Erik Lira, el sueño europeo no pasa únicamente por cruzar el Atlántico; también depende de elegir el destino que mejor impulse su carrera en la élite.

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