La MLS rompe récord: 44 jugadores en el Mundial 2026, más que nunca en su historia, y le gana a Liga Mx

Según cifras oficiales, Estados Unidos, Canadá y Paraguay son las selecciones que convocaron más jugadores de la MLS

Lionel Messi y Rodrigo de Paul juegan en el Inter Miami. Foto: Paul Ellis / AFP

Un total de 44 jugadores de la Major League Soccer (MLS) fueron convocados al Mundial 2026, lo que supera el récord de 36 que la liga estadounidense había impuesto en Qatar 2022.

Según cifras oficiales del portal mlssoccer.com, los 44 jugadores están repartidos en 17 selecciones distintas, siendo Estados Unidos, Canadá y Paraguay las más representadas. Asimismo, todos pertenecen a 21 clubes distintos de la MLS.

Cabe destacar que la MLS superó a la Liga MX, su rival directo entre clubes, que aportó 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Messi, Rodrigo de Paul y James Rodríguez entre los jugadores de la MLS que están en el Mundial 2026

La nómina de 44 futbolistas está liderada por el más famoso de la MLS, el argentino Lionel Messi, que juega en el Inter Miami junto a Rodrigo de Paul. También aparece el colombiano James Rodríguez, que si bien actualmente no tiene equipo, antes del Mundial formaba parte del Minnesota United.

Otra de las estrellas de la MLS que disputó la Copa del Mundo 2026 es el surcoreano Son Heung-Min, atacante de Los Angeles FC. Y finalmente el experimentado Miguel Almirón, de la selección de Paraguay y quien viste la camiseta del Atlanta United.

Ocho de los 44 jugadores que representan a la MLS están en la selección de Estados Unidos, incluyendo al portero Matt Freese, que cometió un grave error en la eliminación ante Bélgica. Curiosamente, Canadá suma nueve (uno más), Paraguay tiene cuatro y hay seis más entre Haití y Australia.

El resto de selecciones que representan a la MLS, gracias a alguno de sus jugadores, son: Sudáfrica (dos), Suecia (uno), Túnez (uno), Nueva Zelanda (dos), Cabo Verde (dos), Uruguay (uno), Irak (uno), Croacia (dos) y Panamá (dos).

Tras disputarse los octavos de final del Mundial 2026, solo tres jugadores de la MLS continúan en el Mundial 2026: Messi, Rodrigo de Paul y James Rodríguez. Este martes 7 de julio, Argentina eliminó a Egipto con una remontada inédita en el Estadio Atlanta.

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