Mauricio Pochettino y el USMNT: así queda su contrato tras la eliminación

El técnico argentino podría seguir al mando de Estados Unidos pese al golpe de la eliminación: su vínculo se extendería hasta 2030.

El USMNT quiere apostar por la continuidad | ALEX GRIMM / GETTY IMAGES VIA AFP

La eliminación duele, pero el proyecto no se detiene. Estados Unidos quedó fuera del Mundial en una noche que dejó más preguntas que respuestas, y la primera de todas apunta directo al banquillo: ¿qué pasará con Mauricio Pochettino?

El técnico argentino llegó a la selección de Estados Unidos con la misión de construir un equipo competitivo de cara al Mundial que el propio país organiza. La eliminación reciente puso bajo la lupa su futuro, justo cuando trascendió información que cambia el panorama: según reveló The New York Times, Pochettino recibió una propuesta concreta para extender su vínculo con la USMNT.

¿Cuándo termina el contrato actual de Pochettino?

El contrato de Pochettino con la selección de Estados Unidos estaba pactado originalmente hasta después del Mundial disputado en territorio estadounidense. La eliminación no representa, por ahora, una cláusula de salida automática. La federación estadounidense diseñó el vínculo pensando en un ciclo corto pero intenso, con el objetivo puesto en el desempeño mundialista como carta de aprobación.

Ese planteamiento inicial se topó con la eliminación, un resultado que obligó a la US Soccer a definir si el proyecto Pochettino continúa o se corta de raíz.

El New York Times reveló que Pochettino recibió una propuesta para extender su contrato con la selección de Estados Unidos. La oferta contempla que el técnico argentino dirija el próximo ciclo mundialista completo, algo que cambiaría por completo el horizonte temporal de su gestión.

De aceptar, Pochettino no solo continuaría al mando de la USMNT tras la eliminación, sino que asumiría la responsabilidad de reconstruir un proyecto golpeado, con la mira puesta en la próxima justa mundialista como objetivo final.

¿Hasta qué año se extendería el contrato de Pochettino?

Si Pochettino acepta la propuesta revelada por el New York Times, su contrato con Estados Unidos se extendería hasta 2030. Esa fecha coincide con el cierre del próximo ciclo mundialista, lo que le daría al argentino margen para trabajar a largo plazo, algo que no tuvo en su primera etapa.

Extender hasta 2030 implicaría casi el doble del tiempo original de su contrato, un respaldo institucional que contrasta con el golpe que significó la eliminación reciente.

¿Por qué la federación quiere retener a Pochettino pese a la eliminación?

La US Soccer apuesta por la continuidad porque considera que el proceso de Pochettino va más allá de un resultado puntual. La eliminación se interpreta como parte de un proceso de crecimiento, no como el fracaso definitivo de un proyecto.

Pochettino trajo experiencia de clubes como el PSG y el Tottenham, un perfil que la federación valora para consolidar una base competitiva de cara al próximo Mundial, más allá del tropiezo reciente.

La posible extensión hasta 2030 marcaría estabilidad en un puesto históricamente inestable para el fútbol estadounidense. Pochettino tendría tiempo para trabajar con las categorías juveniles, definir su once titular y corregir los errores que expuso la eliminación reciente.

Esta continuidad, de confirmarse, representaría un cambio de filosofía en la USMNT: apostar por procesos largos en lugar de resultados inmediatos, algo que no se veía desde hace varios ciclos mundialistas en el fútbol de Estados Unidos.

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