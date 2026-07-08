España vs Bélgica: cómo y dónde ver el partido en EE.UU.

El partido España vs Bélgica, que se disputará el 10 de julio, corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026

España vs Bélgica se jugará en Los Ángeles. Fotos: Jamie Squire y Thomas Coex / AFP

España vs Bélgica es uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final en el Mundial 2026. El partido se disputará el 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Aunque no lo parezca, la selección dirigida por Luis de la Fuente es una de las más fuertes de la Copa del Mundo. Registra dos goleadas, ante Austria (3-0) y Arabia Saudí (4-0), además de haber eliminado a Portugal y a Cristiano Ronaldo en los octavos de final. Además, no ha recibido goles en todo el torneo.

Por su parte, Bélgica arrancó con muchas dudas y empató sus dos primeros duelos de la fase de grupos, pero se repuso con un imponente 5-1 ante la Nueva Zelanda del famoso Tim Payne, fichado por el Olimpia de Paraguay. En dieceiseisavos, Bélgica eliminó a Senegal y en octavos echó a Estados Unidos goleando 4-1.

Cómo y dónde ver el partido España vs Bélgica en Estados Unidos

Día: viernes 10 de julio

Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles

Hora: 3:00 pm (ET), 2:00 pm (CT) y 12:00 pm (PT)

Transmisión en TV: Telemundo Deportes / En streaming: Fubo, Peacock y Prime Video USA (en inglés)

Otras alternativas en streaming, que son pagas, incluyen a DirecTV (DGO), RTVE Play, DAZN Mundial, Movistar Plus y Orange TV.

España y Bélgica buscan igualar su propia historia en los Mundiales

Ambas escuadras ya saben lo que es estar en semifinales, pero España busca repetir su hazaña histórica de ganar el Mundial, como ya lo hizo en Sudáfrica 2010.

Bélgica ha clasificado dos veces a semifinales, en México 1986 (cuarto lugar) y Rusia 2018 (tercer lugar), por lo que ganar el duelo implica igualar su propia marca. Tras golear a Estados Unidos, el equipo dirigido por el francés Rudi García amenaza las aspiraciones de España.

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor de otro complicado partido: Francia vs Marruecos. Kylian Mbappé, con siete goles en la Copa del Mundo, se mide a la única selección africana que sigue con vida en la competición.

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