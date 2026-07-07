Las selecciones más altas y más bajas del Mundial 2026: Argentina, entre las más pequeñas

Por su genética, Noruega suele tener los futbolistas más altos. Argentina, por su parte, está entre las más bajas del Mundial 2026

Con 1.95 metros, Erling Haaland es de los más altos. Foto: Mauro Pimentel / AFP

Aunque la estatura no refleja la calidad individual de un jugador ni el dominio colectivo de los equipos, en el fútbol suele haber análisis comparativos sobre las selecciones más altas y bajas, en este caso del Mundial 2026.

Los países europeos dominan la estadística con Bosnia y Herzegovina y Noruega como líderes. Según reseña un reporte del diario Marca, cada escuadra registra un promedio de 1.87 metros.

El defensa bosnio Stjepan Radeljić (2.01 m) y el noruego Kristoffer Ajer (1.98 m) son los más altos de sus selecciones. El delantero Erling Haaland, con 1.95 m, también está entre los más fornidos. Noruega viene de eliminar a Brasil de la Copa del Mundo y confirmó ser su “bestia negra”.

Entre los equipos con futbolistas más altos también destacan Suecia (186.2 centímetros), Bélgica (185.8 cm) y Chequia (185,7 cm). Sin embargo, el jugador más alto del Mundial 2026 no está en ninguna de estas selecciones, sino que pertenece a Austria y es un portero.

Alemania, curiosamente un país reconocido por la altura de su gente, ocupa la sexta posición con una media de 185.4 cm, mientras que Países Bajos y Francia comparten el promedio de 184.9 cm. Inglaterra, verdugo de México y otra de las potencias del Mundial, aparece en la decimocuarta plaza (184.2 cm). Y por detrás sale Brasil, que registra 182,8 cm.

Argentina y México entre las selecciones más bajas del Mundial 2026

En el extremo opuesto de la estadística comienzan a aparecer selecciones latinas, africanas y asiáticas, entre ellas Paraguay (181.6 cm) y Argentina, que aparece en la zona más baja del ranking con promedio de 179.7 cm.

Ya en los últimos lugares están Arabia Saudí (178.4 cm), Sudáfrica (178.8 cm), Qatar (179.4 cm) y México, que con 179.5 cm de media aparece como la selección latina más baja del Mundial 2026.

Al comparar la selección de Bosnia y Herzegovina o Noruega con México, es llamativo que la diferencia de altura entre ambas es de 8.8 metros.

Cabe destacar que los resultados finales siempre son alterados por la altura de un jugador en especial, así como los equipos que clasifican al Mundial.

Por ejemplo, en Qatar 2022 no estuvieron Bosnia y Noruega, por lo que Brasil (con media de 187.9 cm) acabó siendo la selección más alta de la edición, superando a Serbia y Dinamarca. Incluso, la Brasil actual es cinco centímetros más baja.

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