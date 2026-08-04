Boletos para América vs San Diego FC, Leagues Cup 2026: precios y dónde comprar entradas para el Estadio Azteca

Las entradas para el debut azulcrema en la Leagues Cup parten de 200 pesos y se encuentran disponibles mediante plataforma

Boletos para América vs San Diego FC, Leagues Cup 2026 | Imago7

América cambiará de competencia después de alcanzar el primer corte del Apertura 2026 como líder general de la Liga MX. El equipo dirigido por Guillermo Almada comenzará su participación en la Leagues Cup frente a San Diego FC, en un partido que se celebrará en el Estadio Azteca y para el cual ya se dieron a conocer los precios de las entradas.

Las Águilas llegan al certamen internacional con siete puntos de nueve posibles, producto de dos victorias y un empate. El conjunto azulcrema superó a Tijuana por diferencia de goles, con cinco anotaciones a favor y una en contra, mientras continúa con la integración de Óscar Perea y Edwin Cerrillo al plantel.

América vs San Diego FC, Leagues Cup 2026: fecha, horario y precio de los boletos

El encuentro entre América y San Diego FC se disputará el jueves 6 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso marcará el debut de ambos clubes en la presente edición de la Leagues Cup y se jugará en el Estadio Azteca.

Las entradas más económicas cuestan 200 pesos para las zonas 400, 500 y 600 cabecera. Los lugares de 500 y 600 lateral tienen un precio de 250 pesos, mientras el acceso a 300 preferente y 400 lateral cuesta 400 pesos.

Los boletos para 300 cabecera y 100 cabecera se venden en 550 pesos; la zona 100 plus tiene un costo de 700 pesos; 300 lateral y 100 lateral aparecen en 800 pesos; 200 platea cuesta 950 pesos y los Palcos Club alcanzan los mil 500 pesos. Todos los precios están sujetos a cargos por servicio aplicados por el operador.

400, 500 y 600 cabecera | $200 pesos mexicanos

500 y 600 lateral | $250

300 preferente | $400

400 lateral | $400

300 cabecera | $550

100 cabecera | $550

100 plus | $700

300 lateral | $800

100 lateral | $800

200 platea | $950

Palcos Club | $1500

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⚔️ América vs. San Diego

🎟️ Venta en línea: https://t.co/Y8qzk1ajJF

💳 Abono AmePass: https://t.co/xsylooo9AC



Ven al partido, pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🫡🔝 pic.twitter.com/g9ZHNWLgFo — Club América (@ClubAmerica) August 3, 2026

Leagues Cup 2026: ¿Dónde comprar boletos para el América vs San Diego FC en el Azteca?

La venta de entradas para el partido se realiza mediante Fanki, plataforma encargada de la distribución de boletos del conjunto azulcrema. La disponibilidad dependerá de cada zona y del número de localidades que permanezcan libres antes del encuentro.

América afrontará la competencia mientras su directiva mantiene negociaciones para completar el plantel de Almada. Además de los fichajes de Perea y Cerrillo, el club trabaja en la posible incorporación de Jáminton Campaz, atacante de Rosario Central que aparece entre sus opciones para fortalecer el frente ofensivo.

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