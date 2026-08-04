América llega líder a la Leagues Cup, con Guillermo Almada buscando superar la huella de Jardine

Las Águilas llegan a la pausa por la Leagues Cup invictas, con siete puntos y un funcionamiento todavía en construcción

El América de Guillermo Almada llegó al primer corte del Apertura 2026 como líder general de la Liga MX. Las Águilas sumaron siete puntos de nueve posibles y aprovecharon el empate de Tijuana frente al Atlético de San Luis para tomar el primer puesto por diferencia de goles después de tres jornadas. El conjunto de Coapa registra cinco anotaciones, una recibida y una diferencia de +4.

La posición contrasta con las sensaciones que dejó el equipo durante sus primeras presentaciones. América no ha mantenido el control de los partidos durante los 90 minutos, todavía tiene problemas para circular la pelota y ha dependido de acciones individuales, pero encontró la forma de vencer 1-0 a Querétaro, empatar 1-1 con Atlante y superar 3-0 a Santos Laguna.

El balance permite a Almada ganar tiempo mientras intenta instalar su modelo. El uruguayo recibió un plantel condicionado por la participación de varios futbolistas en el Mundial 2026, la reincorporación escalonada de los seleccionados, diferentes cargas físicas y un mercado en el que América va presentado refuerzos. Aun con esas circunstancias, el club llegó invicto a la pausa de la Liga MX por la Leagues Cup.

América gana mientras Almada construye su equipo

El estreno frente a Querétaro mostró parte de la propuesta que busca desarrollar el entrenador. América intentó presionar, acelerar sus ataques y jugar de forma directa durante el inicio del encuentro, aunque perdió presencia conforme avanzaron los minutos. Isaías Violante marcó el gol del triunfo y Henry Martín falló un penal que pudo ampliar la diferencia en el Estadio Corregidora.

En la segunda jornada aparecieron más dudas. El equipo tomó ventaja ante Atlante con un gol de Cristian Borja, pero no logró administrar el resultado ni controlar el mediocampo. Eugenio Pizzuto empató al minuto 65 y dejó al América con cuatro puntos. Tras el encuentro, Almada reconoció que su equipo debía mejorar el manejo del balón y que todavía estaba lejos del nivel que pretende alcanzar.

Las ausencias tuvieron peso en ese encuentro. Brian Rodríguez, Israel Reyes y Sebastián Cáceres volvieron a los entrenamientos después de disputar el Mundial, pero su reincorporación competitiva fue administrada para evitar riesgos físicos. Almada anticipó que esperaba tener a sus seleccionados disponibles para la tercera fecha, cuando América recibiría a Santos.

La respuesta llegó antes del descanso del campeonato. Henry Martín, Brian Rodríguez y el juvenil Cárdenas marcaron en el triunfo 3-0 sobre Santos, resultado que llevó a las Águilas hasta el primer lugar. La diferencia no reflejó por completo lo sucedido en la primera parte, cuando Rodolfo Cota tuvo que intervenir para impedir que el conjunto lagunero se acercara en el marcador.

Almada tampoco ocultó las fallas pese a la goleada. “Hubo un lapso que no jugamos bien”, admitió el entrenador, quien explicó que América corrigió su manera de defender y elevó la precisión después del descanso. El segundo tiempo dejó una versión más cercana a su intención: presión tras pérdida, recuperación en campo contrario y ataques con mayor velocidad.

El espejo de Jardine y un liderato que vuelve a Coapa

El comienzo tiene puntos de contacto con la llegada de André Jardine en 2023. El brasileño también recibió un equipo incompleto, con ausencias y poco tiempo para trabajar antes de la Leagues Cup. Su debut terminó con una derrota 2-1 frente a Juárez y, después de seis partidos oficiales entre Liga MX y el torneo internacional, acumulaba tres victorias, dos derrotas y un empate.

La diferencia está en los resultados inmediatos. Mientras Jardine tuvo que remontar un inicio marcado por la derrota y los cuestionamientos, Almada comenzó con dos triunfos, un empate y el liderato general. Sin embargo, los dos procesos comparten un elemento: América comenzó a sumar antes de consolidar su funcionamiento y sin contar desde el primer día con todos los integrantes de su plantilla.

Jardine terminó transformando aquel arranque en un proyecto que conquistó seis títulos y cuyo primer campeonato llegó después de 27 partidos dirigidos. El antecedente no garantiza que Almada vaya a recorrer el mismo camino, pero sí muestra que los primeros encuentros no siempre permiten medir el techo de un entrenador en un club sometido a resultados inmediatos.

El nuevo liderato también obliga a precisar el antecedente de 2025. América ocupó de manera transitoria el primer puesto tras la jornada 3 del Clausura 2025 y recuperó la cima en la jornada 12 después de vencer 3-1 al Atlas. No obstante, las Águilas conservaron el liderato durante las fechas 13 y 14, antes de perderlo en la jornada 15 tras empatar con Cruz Azul y ser superadas por Toluca.

Por lo tanto, la última jornada que América cerró como líder antes del Apertura 2026 fue la fecha 14 del Clausura 2025, aunque el momento en el que tomó aquella cima ocurrió dos jornadas antes. Ese torneo terminó con Toluca en el primer puesto de la fase regular y con el conjunto escarlata venciendo 2-0 a las Águilas en la final de vuelta.

América se marcha al corte con una ventaja que vale más por el contexto que por la forma. Almada todavía no presenta un equipo terminado, pero ya consiguió mantenerlo invicto, competitivo y en el primer lugar. La Leagues Cup representará otra evaluación para un plantel que deberá sostener los resultados mientras recupera futbolistas, suma refuerzos y desarrolla una identidad distinta a la del ciclo de Jardine.

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