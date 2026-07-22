Draymond Green y su millonario historial de multas: así ha ‘regalado’ más de 4 millones de dólares a la NBA

El ala-pívot de los Warriors criticó en el podcast de Shaq el sistema de sanciones económicas que aplica la NBA a sus jugadores.

Green critica la política de multas de la NBA | ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Draymond Green, histórico ala-pívot de los Warriors, se sinceró en una reciente participación en The Big Podcast with Shaq, donde dejó claro que no está de acuerdo con el sistema de multas que aplica la NBA. Y honestamente, viendo su historial, tiene todo el derecho de hablar del tema con propiedad.

Green en contra de las multas estratosféricas

El argumento de Draymond es sencillo y, la verdad, bastante lógico. Green señaló que una sanción de 100,000 dólares, cifra que la liga reparte con relativa facilidad cuando un jugador cruza ciertas líneas, puede representar los ahorros de toda una vida para muchísimos estadounidenses.

Draymond Green says that the NBA's fines and tax system is not set up for players to be wealthy after they Retire



“If I do something wrong, I lose a $100,000 man. It took my mom four years when I was growing up to make $100,000. And I lose that in the night. Because what?”



“You… pic.twitter.com/wXMIoXdJjq — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) July 18, 2026

No se trata de que los jugadores no deban asumir consecuencias por sus actos en la cancha, sino de repensar si el monto de esas sanciones tiene sentido en el mundo real, fuera de la burbuja millonaria de la NBA.

Esta reflexión no nace de la nada. Green ha vivido en carne propia lo que significa ver desaparecer cifras absurdas de su cuenta bancaria por decisiones de la oficina de la liga.

Draymond y sus casi 4 millones en sanciones

Aquí es donde los números empiezan a doler de verdad. Solo por suspensiones, sin contar nada más, Green ha perdido cerca de 3.2 millones de dólares a lo largo de su carrera. Esa cifra incluye momentos tan recordados como su expulsión en las Finales de 2016 ante los Cavaliers, un episodio que muchos consideran clave en la derrota de los Warriors ese año.

Pero ahí no termina la historia. A esos 3.2 millones hay que sumarle el dinero perdido por faltas técnicas, un rubro en el que Green también es de los más “generosos” de la liga. Entre técnicas, expulsiones y multas directas, algunos reportes ubican su acumulado total en más de un millón de dólares solo en ese apartado, lo que eleva el total combinado de su carrera a cifras que rondan los 4 millones de dólares.

Así castiga la NBA cada técnica acumulada

Para entender por qué las técnicas le pesan tanto a jugadores como Green, hay que conocer el sistema escalonado que usa la NBA. Este esquema aumenta la penalización a medida que avanza la temporada:

De la 1ª a la 5ª técnica: 2,000 dólares por cada una

De la 6ª a la 10ª técnica: 3,000 dólares por cada una

De la 11ª a la 15ª técnica: 4,000 dólares por cada una

4,000 dólares por cada una A partir de la 16ª técnica: 5,000 dólares más una suspensión automática de un partido por cada dos técnicas adicionales

Con más de 170 técnicas acumuladas en su trayectoria, muy por encima del promedio de la liga, se entiende rápido por qué Green suele encabezar las listas de jugadores más multados año tras año. El problema, según su propia lectura, no es solo la cantidad de sanciones, sino el peso desproporcionado que representan comparadas con la vida financiera del ciudadano promedio, un punto que probablemente seguirá generando debate mientras Draymond siga en las canchas.

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