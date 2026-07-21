David Ospina y los ‘fichajes bomba’ que cambiaron la historia del Atlante

El arquero colombiano aporta experiencia mundialista y europea a un proyecto que busca recuperar protagonismo tras más de una década de ausencia

Ospina llega a fortalecer este nuevo proyecto del Atlante / Chris Arjoon / AFP

La llegada de David Ospina al Atlante representa uno de los movimientos más mediáticos y ambiciosos del club en los últimos años. El arquero colombiano, mundialista y libre tras su etapa con Atlético Nacional, aterriza en un momento clave: el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX después de 12 años fuera de la máxima categoría. Su fichaje no solo busca fortalecer la plantilla, también pretende enviar un mensaje de autoridad en el nuevo proyecto azulgrana.

Por jerarquía internacional, Ospina se coloca entre las contrataciones de mayor perfil que han llegado al Atlante en tiempos recientes. El guardameta de 37 años disputó tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026) y cuenta con experiencia en clubes europeos como el Arsenal y el Napoli, un recorrido poco habitual para un equipo que busca reconstruirse tras una larga ausencia en Primera División.

Su impacto va más allá de lo deportivo. La llegada del colombiano como agente libre desde Atlético Nacional es considerada un auténtico bombazo para el Apertura 2026, ya que representa la apuesta más fuerte del Atlante para consolidar su regreso a la Liga MX. Por el peso de su trayectoria, su incorporación puede compararse con las llegadas de figuras sudamericanas que dejaron huella en distintas épocas del club, como el histórico portero argentino Ricardo La Volpe o el goleador brasileño Evanivaldo Castro “Cabinho”.

Fichajes que pusieron al Atlante en los reflectores

Dentro de la historia azulgrana, Ospina se suma a una lista selecta de jugadores que provocaron una gran expectativa desde su llegada. Uno de los casos más recordados es el de Hugo Sánchez, quien firmó con el Atlante en 1994 después de una brillante etapa en el Real Madrid. Su contratación significó un enorme golpe de prestigio por el nombre y la trayectoria del delantero mexicano.

Otro ejemplo moderno es Santiago Solari, quien llegó en 2009 con experiencia internacional y el reconocimiento de haber jugado en clubes como Real Madrid e Inter de Milán. Su fichaje fue uno de los movimientos más llamativos del fútbol mexicano de aquel momento y colocó al Atlante nuevamente en conversación nacional.

Sin embargo, cuando se habla de legado deportivo, tres nombres ocupan un lugar especial en la memoria de los aficionados azulgranas: Sebastián “Chamagol” González, Federico Vilar y Giancarlo Maldonado. El delantero chileno llegó en 2002 y se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos del club con 72 anotaciones, además de ser uno de los últimos grandes ídolos de la institución.

Vilar arribó en 2003 y terminó como uno de los porteros más emblemáticos del Atlante. Fue pieza clave en el título del Apertura 2007 y quedó en la memoria colectiva por sus actuaciones, liderazgo y sus sorprendentes goles de tiro libre. Ese mismo campeonato, tuvo como protagonista a Giancarlo Maldonado, delantero venezolano que fue determinante en la conquista del título y uno de los extranjeros más influyentes de la última etapa dorada del club.

David Ospina todavía debe construir su propia historia con el Atlante, pero su llegada ya ocupa un lugar destacado entre los fichajes más relevantes de esta institución. Si logra aportar experiencia, liderazgo y resultados, podría convertirse no solo en una contratación mediática, sino en una de las figuras que acompañen el renacimiento de los Potros de Hierro en la Liga MX.

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