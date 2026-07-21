Las sorpresas y decepciones de la NBA Summer League 2026 que dejaron hablando a todos

El torneo de verano permitió identificar qué novatos están listos para la NBA y cuáles aún necesitan tiempo para desarrollar su juego

Lendeborg fue uno de los más destacados / Carmen Mandato / Getty Images via AFP

La NBA Summer League 2026 terminó con los Golden State Warriors como campeones y Yaxel Lendeborg elegido como el MVP del torneo, pero el verdadero foco estuvo en el desempeño de la generación de novatos más esperada de los últimos años. Durante varias semanas, los principales prospectos del reciente Draft de la NBA tuvieron la oportunidad de demostrar por qué fueron considerados futuras estrellas de la liga.

Entre actuaciones que elevaron las expectativas y otras que sembraron dudas, la Liga de Verano dejó una primera radiografía del talento que llegará a la NBA. Aunque este torneo no define el futuro de ningún jugador, sí ofrece pistas sobre quiénes parecen listos para competir desde el inicio de la temporada y quiénes todavía necesitan tiempo para desarrollarse.

Caleb Wilson, AJ Dybantsa y Yaxel Lendeborg lideran las sorpresas

El gran ganador fue Caleb Wilson, quien sorprendió con un promedio de 23.5 puntos por partido, un 41.9% en triples y una destacada presencia defensiva con 2.5 bloqueos por encuentro. El alero mostró recursos para crear su propio tiro y confirmó que puede convertirse en una de las grandes revelaciones de esta generación.

Otro nombre que respondió a las expectativas fue AJ Dybantsa, considerado uno de los talentos más prometedores del Draft. El joven brilló desde sus primeros partidos, con actuaciones de 27 y 23 puntos, exhibiendo la potencia física y la facilidad anotadora que lo colocan como uno de los principales candidatos para pelear por el premio al Novato del Año.

La lista de sorpresas también incluye a Yaxel Lendeborg, quien trasladó su dominio universitario a la Summer League al promediar 14.9 puntos, 6.8 rebotes y 4 asistencias, además de un sobresaliente 45.9% en triples. Su rendimiento fue clave para que los Warriors conquistaran el título y le permitió quedarse con el premio al Jugador Más Valioso. Asimismo, Brayden Burries dejó una grata impresión gracias a su inteligencia, consistencia y capacidad para aportar en ambos lados de la cancha.

Aday Mara encabeza las decepciones del torneo

No todos aprovecharon el escaparate de la NBA Summer League 2026. El español Aday Mara fue uno de los jugadores que más dudas dejó al mostrar dificultades para seguir el ritmo del juego, poca influencia defensiva y problemas para imponerse cerca del aro, aspectos que contrastaron con las expectativas generadas alrededor de su potencial.

También quedaron por debajo de lo esperado Darryn Peterson, afectado por las pérdidas de balón y la presión defensiva, y Darius Acuff Jr., quien registró bajos porcentajes de tiro durante el torneo y reconoció que su rendimiento estuvo lejos del nivel que esperaba mostrar. De Karim López, poco pudo verse debido a que tuvo escasos minutos de actividad al venir recuperándose de una lesión.

La principal enseñanza que deja la NBA Summer League 2026 es que el torneo sirve como una primera referencia, pero no como un veredicto definitivo. Caleb Wilson, AJ Dybantsa, Yaxel Lendeborg y Brayden Burries dieron un paso al frente rumbo a la próxima temporada, mientras que Aday Mara, Darryn Peterson y Darius Acuff tendrán ahora el reto de convertir este difícil verano en el punto de partida para su crecimiento en la NBA.

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