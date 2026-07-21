Messi vuelve a decirle que no a la Liga MX: no jugará el Juego de Estrellas de la MLS

Messi y De Paul no jugarán el Juego de Estrellas 2026 porque el Inter Miami les dio descanso extra tras la final del Mundial.

Messi tendrá días libres adicionales | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Messi vuelve a decirle que no al Juego de Estrellas de la MLS, pero esta vez el motivo no tiene nada que ver con lesiones ni con decisiones caprichosas. El Inter Miami confirmó que tanto Lionel Messi como Rodrigo de Paul recibirán días adicionales de descanso tras disputar la final del Mundial 2026 con Argentina, un desgaste físico y emocional que la propia institución decidió respetar.

“Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar”, comentó el entrenador Guillermo Hoyos previo al más reciente entrenamiento del club.

Ambos futbolistas se tomarán un periodo de recuperación antes de reincorporarse al equipo de Florida, luego de que Argentina cayera 1-0 frente a España en la definición del torneo, un golpe que sumó carga emocional al desgaste físico acumulado durante todo el certamen.

Por qué Inter Miami protege a sus estrellas

La lógica detrás de esta decisión es bastante simple si uno lo piensa fríamente. Messi jugó los 120 minutos completos de la final ante España, un esfuerzo que activa automáticamente su derecho a un periodo de recuperación de hasta 21 días, según los acuerdos entre FIFA y FIFPRO para proteger a los futbolistas tras torneos de alta exigencia.

El club respetará esa recomendación, priorizando la salud física y mental de sus jugadores por encima del calendario competitivo, y ya avisó a la MLS que ninguno de los dos estará disponible el 29 de julio porque esa fecha cae justo dentro de la ventana de descanso obligatorio.

Tras el título fallido, Messi ni siquiera regresó junto al resto de la delegación argentina. Voló primero hacia Miami y desde ahí tomó un vuelo privado hasta Rosario, donde lo esperaban su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para pasar juntos estos días de descanso en familia. Es una escena que se repite después de cada gran torneo con la selección, pero que esta vez llega cargada de un significado especial, ya que el capitán suma 39 años y cada World Cup se siente como una despedida distinta.

El Juego de Estrellas que sigue esperando a Messi

Con esta decisión, se confirma que Messi y De Paul se perderán el Juego de Estrellas 2026 entre la MLS y la Liga MX, además de los próximos duelos ante Chicago Fire FC y CF Montreal. Lo llamativo es que este capítulo se repite: se trata de la tercera edición consecutiva en la que la Pulga no pisa el césped en este evento tan esperado por los aficionados de ambas ligas. En 2024 la ausencia fue por una lesión de tobillo tras la Copa América, mientras que en 2025 la decisión generó polémica porque Messi optó por no participar pese a estar disponible, lo que incluso le costó una fecha de suspensión ante Cincinnati.

Lo cierto es que la ausencia de Messi en este certamen empieza a convertirse casi en una tradición no deseada por los organizadores del Juego de Estrellas. La Liga MX ya confirmó su lista de convocados para este 2026, buscando dar batalla ante las figuras de la MLS, aunque una vez más sin poder cruzarse con el astro argentino, algo que se repite desde su llegada a la liga estadounidense en 2023.

Mientras tanto, el Inter Miami se enfoca en administrar con cuidado el regreso de su capitán, y todo apunta a que el reencuentro con la camiseta rosa llegaría recién entre el 8 y el 12 de agosto, aprovechando la Leagues Cup como plataforma de reincorporación gradual antes del tramo decisivo de la temporada.

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