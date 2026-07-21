Maratón de fútbol en la MLS: todos los horarios del miércoles 22 de julio

La MLS acelera el paso tras el Mundial 2026 con una fecha de 15 partidos que incluye debuts, duelos clave y mucho en juego rumbo a la Leagues Cup

LA Galaxy Debe Retomar El Camino Del Triunfo | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

La MLS que recientemente volvió a la competencia luego de la final del Mundial 2026 vivirá este miércoles 22 de julio una de las jornadas más intensas de toda la temporada 2026.

Con 15 partidos programados en un solo día, la liga entra en una etapa decisiva después del parón por la Copa Mundial, donde España conquistó el título.

La actividad regresa con equipos obligados a recuperar ritmo competitivo antes del inicio de la Leagues Cup que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX, además de ofrecer varios atractivos para los aficionados latinos en Estados Unidos, como el esperado debut de Robert Lewandowski y la presentación oficial de Antoine Griezmann en la competición.

Después de una pausa de casi dos meses, cada punto comienza a tener un valor especial.

Los clubes ya no solo piensan en asegurar un lugar en los playoffs, sino también en llegar con confianza al torneo que enfrentará nuevamente a la MLS con la Liga MX. Esa combinación convierte la fecha del miércoles en una auténtica prueba para plantillas, entrenadores y nuevas incorporaciones.

Lewandowski y Griezmann acaparan los reflectores

El partido que concentra buena parte dela atención será el choque entre Inter Miami y Chicago Fire. Si no hay contratiempos, Robert Lewandowski finalmente hará su estreno oficial con el conjunto de Chicago después de que su debut original fuera aplazado por la mala calidad del aire provocada por los incendios forestales en Canadá.

El delantero polaco llega como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la MLS y su presentación genera enorme expectativa, aunque no tendrá enfrente a Lionel Messi, quien está en el descanso concedido tras disputar la final del Mundial con Argentina.

El escenario será el moderno Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami y uno de los recintos más innovadores del fútbol estadounidense.

Otro estreno esperado será el de Antoine Griezmann con Orlando City. El campeón del mundo con Francia buscará convertirse en el nuevo referente ofensivo del club cuando visite a los San Jose Earthquakes.

Su llegada representa otro paso en la estrategia de la MLS por atraer figuras internacionales que eleven el nivel competitivo y el atractivo comercial del campeonato.

Además de los nuevos rostros, la jornada ofrecerá partidos de enorme interés deportivo. El LA Galaxy intentará recuperarse tras la dura derrota sufrida en el clásico angelino frente a LAFC, mientras que Portland Timbers buscará mantener el impulso generado por la espectacular goleada sobre Seattle, impulsado por el gran momento del venezolano Kevin Kelsy.

Una fecha clave antes del inicio de la Leagues Cup

La cercanía de la Leagues Cup obliga a los entrenadores a administrar cargas físicas y comenzar a definir sus equipos titulares. El margen para cometer errores es cada vez menor y la tabla de posiciones podría cambiar significativamente tras esta maratónica jornada.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos será una oportunidad ideal para seguir durante toda la tarde y la noche a varios de los futbolistas más destacados del continente, además de disfrutar una programación prácticamente ininterrumpida que recorrerá todas las zonas horarias del país.

Horarios de todos los partidos del miércoles 22 de julio

Columbus Crew vs. New York City FC — CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m.

— CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m. Philadelphia Union vs. New York Red Bulls — CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m.

— CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m. New England Revolution vs. Toronto FC — CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m.

— CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m. FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps — CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m.

— CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m. Inter Miami vs. Chicago Fire — CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m.

— CT: 6:30 p.m. | ET: 7:30 p.m. | PT: 4:30 p.m. Charlotte FC vs. Atlanta United — CT: 7:15 p.m. | ET: 8:15 p.m. | PT: 5:15 p.m.

— CT: 7:15 p.m. | ET: 8:15 p.m. | PT: 5:15 p.m. Houston Dynamo vs. D.C. United — CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m.

— CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m. Nashville SC vs. CF Montréal — CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m.

— CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m. Austin FC vs. Seattle Sounders — CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m.

— CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m. Sporting Kansas City vs. Minnesota United — CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m.

— CT: 7:30 p.m. | ET: 8:30 p.m. | PT: 5:30 p.m. Colorado Rapids vs. San Diego FC — CT: 8:30 p.m. | ET: 9:30 p.m. | PT: 6:30 p.m.

— CT: 8:30 p.m. | ET: 9:30 p.m. | PT: 6:30 p.m. Portland Timbers vs. FC Dallas — CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m.

— CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m. LA Galaxy vs. St. Louis CITY SC — CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m.

— CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m. Los Angeles FC vs. Real Salt Lake — CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m.

— CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Orlando City SC — CT: 9:30 p.m. | ET: 10:30 p.m. | PT: 7:30 p.m.

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