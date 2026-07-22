Campeón de Campeones 2026: dónde ver Toluca vs Cruz Azul EN VIVO en EE.UU.

Diablos Rojos y Cementeros disputan el primer gran título de la temporada en un duelo que promete emociones. Consulta horarios, canales y streaming en EE.UU.

Quien gane, obtendrá su pase para el Campeones Cup / Claro Sports

El Campeón de Campeones 2026 reunirá a dos de los equipos más fuertes del futbol mexicano cuando Toluca y Cruz Azul se enfrenten este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California. El encuentro definirá al campeón absoluto de la temporada 2025-2026 de la Liga MX y volverá a celebrarse en EE.UU., donde existe una enorme afición por ambos clubes.

Toluca llega a este compromiso tras conquistar el Apertura 2025, mientras que Cruz Azul obtuvo el Clausura 2026. Además del prestigio de levantar el trofeo, el ganador también asegurará su lugar como representante de la Liga MX en la Campeones Cup 2026, donde enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, quien nuevamente se ausentará del próximo MLS All Star Game.

Horario del Campeón de Campeones 2026 en EE.UU.

Costa Este (ET): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Hora del Centro (CT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Costa Oeste (PT): 5:30 p.m.

Dónde ver Toluca vs Cruz Azul en vivo en EE.UU.

La transmisión del Campeón de Campeones 2026 estará disponible en distintas plataformas para la audiencia de EE.UU.:

TV: Univision y TUDN

Streaming: ViX Premium y la aplicación de TUDN

El partido se disputará en el Dignity Health Sports Park, recinto ubicado en Carson, California, que se ha convertido en una sede habitual para este tipo de encuentros gracias a la gran respuesta de la afición mexicana en el sur de California. Para esta edición, las entradas oficiales ya se encuentran agotadas, por lo que se espera un lleno total en las tribunas.

Toluca buscará añadir un nuevo trofeo a sus vitrinas y confirmar el buen momento por el que ha venido atravesando en el último año, pese a la reciente derrota en el torneo local frente a Pumas, mientras que Cruz Azul intentará sumar otro campeonato para consolidar el proyecto que lo llevó a conquistar el Clausura 2026. Con dos plantillas de gran nivel y una intensa rivalidad, el Campeón de Campeones 2026 promete ser uno de los partidos más atractivos del verano para los aficionados de la Liga MX en EE.UU.

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