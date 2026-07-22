Virginia lidera la ACC con 13 nombres en el radar de scouts de la NFL

Con toda su línea ofensiva titular incluida, Virginia demuestra que su talento veterano ya está en el radar profesional.

13 Cavaliers entre la élite de la nación | Alex Slitz / Getty Images via AFP



Los Cavaliers de Virginia llegan al arranque de la temporada 2026 con 13 jugadores incluidos en el East-West Shrine Bowl 1000, la lista que identifica a los mejores prospectos elegibles para el draft en todo el fútbol universitario.

Este reconocimiento no es un detalle menor porque coloca al programa entre los equipos con más talento reconocido de cara al ciclo del Draft de la NFL 2027. La noticia llega justo cuando el equipo dirigido por Tony Elliott busca repetir el nivel que los llevó a un histórico 2025 con 11 victorias.

Quiénes son los jugadores destacados por Virginia

La ofensiva de los Cavaliers luce especialmente sólida en esta lista y todos los cinco titulares proyectados en la línea ofensiva aparecen entre los seleccionados, algo que resalta la experiencia acumulada en ese sector. Ahí están el tackle izquierdo McKale Boley, el guardia izquierdo Noah Josey, el guardia derecho Makilan Thomas y el tackle derecho Monroe Mills, además del centro del equipo.

En la posición de mariscal de campo se roba las miradas Beau Pribula, quien llega procedente de Missouri para asumir el rol de titular y cuya capacidad de doble amenaza lo tiene generando bastante ruido entre los scouts. Junto a él aparece Eli Holstein como quarterback de respaldo, dándole a Virginia dos señaladores reconocidos en la misma lista.

Del lado defensivo también hay representación de peso con cinco jugadores incluidos. Los edge rushers Matthew Fobbs-White y Fisher Camac llegan con el respaldo de temporadas productivas en 2025 y serán clave para generar presión dentro del esquema de John Rudzinski. El linebacker Kam Robinson se ganó su lugar pese a estar recuperándose de la lesión de ligamento cruzado que le cortó la temporada pasada, una muestra de la confianza que existe en su regreso.

La secundaria suma tres nombres con el safety Brandyn Hillman y los cornerbacks Jacobie Henderson y Donavon Platt, completando un grupo defensivo bien cubierto. El pateador Daniel Sparks cierra la lista representando a las unidades especiales.

Por qué esta lista pesa tanto para el futuro NFL

El Shrine Bowl 1000 funciona como una herramienta de evaluación temprana que usan los departamentos de personal de la NFL y el propio cuerpo de scouts del Shrine Bowl para ir armando su radar antes del draft. Aparecer aquí no garantiza nada todavía, pero sí abre la puerta a futuras invitaciones a juegos de estrellas universitarios, esos escenarios donde los prospectos se terminan de mostrar frente a cazatalentos profesionales. Para un programa como Virginia, tener 13 nombres ahí mismo antes de jugar un solo partido de la temporada regular es una señal clara de que el talento veterano de este roster ya está en el radar de la liga.

Lo que significa para la temporada de los Cavaliers

Este volumen de jugadores reconocidos refleja directamente la madurez de un equipo que viene de romper expectativas la campaña anterior. Tener presencia en las tres unidades (ofensiva, defensiva y especiales) le da a Virginia un perfil bastante completo, algo que no muchos programas logran mostrar en listas de este tipo.

Con esta base, los Cavaliers entran a la temporada 2026 con la etiqueta de equipo a seguir de cerca, tanto por resultados en el campo como por el futuro profesional de varios de sus protagonistas que podrían llegar a convertirse en profesionales y jugar en la NFL.

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